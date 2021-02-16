Yozgat’ta 62 acemi er yemin etti

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Yozgat’ın Çandır ilçesinde temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 62 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

Yozgat Çandır İlçe Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 3 haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 2000/4 dönem 62 acemi er, yemin etti.

Yemin törenine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ve askeri personel katıldı.

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