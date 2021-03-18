Acemi askerlere yemin töreni düzenlendi

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Yozgat’ın Çandır İlçesinde askerlik hizmetini yapan 61 acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada “Askerlik hizmetini yapmak üzere 2001/1 dönem 61 acemi yükümlünün Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında 3 haftalık temel eğitimlerini başarıyla tamamlamasına müteakip 17 Mart 2021 günü yemin töreni icra edilmiştir” denildi.

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