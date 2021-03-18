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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acemi askerlere yemin töreni düzenlendi

İHA

Acemi askerlere yemin töreni düzenlendi

Yozgat’ın Çandır İlçesinde askerlik hizmetini yapan 61 acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada “Askerlik hizmetini yapmak üzere 2001/1 dönem 61 acemi yükümlünün Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında 3 haftalık temel eğitimlerini başarıyla tamamlamasına müteakip 17 Mart 2021 günü yemin töreni icra edilmiştir” denildi.

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