Şefaatlili çocukların ayaklarına tiyatro gitti

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Kuzayca Köyü ve Yardımlaşma Derneği’nin girişimi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi, "Kuzu maydanozun maceraları’ oyununu sahnelerken, yaklaşık 750 çocuk tiyatroyu izledi.

Ankara'da yaşayan Yozgat'ın Şefaatli ilçesinin Kuzayca köylüleri tarafından kurulan Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin girişimi ile Şefaatli’de yaşayan çocukların ayağına tiyatro getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının, kültür ve sanat faaliyetlerinin halkın ayağına götürülmesini amaçlayan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü projesi "Yürüyen sahne" kamyon tiyatro ile Şefaatli ilçesinde, "Kuzu maydanozun maceraları" oyununu sahneledi. Yaklaşık 750 çocuk, Şefaatli Atatürk Meydanı’na kurulan sahne ile büyük bir heyecan içerisinde oyunu izledi.

“Çocukların gözlerindeki heyecan ve mutluluk bizleri çok sevindirdi”

Çocukların kendi ilçelerinde tiyatro oyunu izlemelerinde duydukları memnuniyeti dile getiren Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Serhat Kılıçaslan, “Bakanlığımızın hayata geçirdiği bu değerli proje ile pandemi döneminde evlerinde sıkılan ve hayatında tiyatro izleme fırsatı bulamayan çocuklarımızın ayağına kadar tiyatro gelmiş oldu. Bizler de dernek olarak, ilçemize de tiyatronun gelmesine vesile olduk. Çocukların tiyatro izlerken gözlerindeki heyecan ve mutluluk bizleri çok sevindirdi. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt, Şefaatli Belediye Başkanımız Müjdat Karaca’ya ve tiyatroyu sahneleyen sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

Hem Ankara’da yaşayan hemşerileri için hem de memleketteki hemşerileri için sosyal ve sanatsal çalışmalara önem verdiklerini belirten Kılıçaslan, ‘’Pandemi dönemi öncesi etkinliklerimiz hızlı bir şekilde devam ediyordu. Ankara’da da hemşerilerimizle toplanıp Devlet Tiyatrosu’nda ‘Cimri’ adlı oyuna gitmiştik. Pandemi süreci, yapacağımız etkinliklerinde akamete uğramasına neden oldu. Pandeminin yavaş yavaş etkisinin azaltması, aşılama sürecinin de hızla yapılıyor olması ile normal hayatımıza dönerek, hemşerilerimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

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