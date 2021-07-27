Sarıkaya da halk kütüphanesi kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkaya da halk kütüphanesi kurulacak

İHA

Sarıkaya da halk kütüphanesi kurulacak

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine kurulacak olan kütüphane için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TMO ve Sarıkaya Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Yozgat Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Ziya Polat, Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Toprak Mahsulleri Ofisi Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi katıldı.
Program öncesinde bir konuşma yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Geldiğimiz günden itibaren söylediğimiz gibi her ilçemize güzel bir yaşayan kütüphane hedefi ile devam ediyoruz. Her ilçemizde olmayan ilçemizde yeni bir kütüphane olan tadilat gereken ilçelerimizde yenilenen kütüphane hayata geçireceğiz demiştik. Sarıkaya ilçemizde de kütüphanemiz yoktu yer olarak sıkıntımız vardı. TMO’dan yeri tahsis ettik uzun mücadeleler sonrasında TMO’nun yerini Valiliğimize aldık. Aldığımız yeri Belediyemizle birlikte protokol yaparak Kültür Turizm bakanlığının yüzde 50 hibeli yarısını Sarıkaya belediyesi yarısını Kültür Turizm bakımlığımızın karşılayacağı kamu eliyle kütüphane projemizi inşallah en kısa zamanda Sarıkaya ilçemize güzel bir kütüphane yapacağız. Hedefimiz her ilçemize yaşayan güzel bir kütüphane. Sarıkaya ilçemizede inşallah 1 yıl içerisinde kütüphaneyi açarız. Okuyan ve okutan sosyal hayatı içinde olan bir nesil istiyoruz” dedi.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise ilçede halk kütüphanesinin olmadığını belirterek emeğe geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdağmadeni’nde atık malzemeler işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Akdağmadeni’nde atık malzemeler işlenerek geri ...
Yozgat’ta FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan firari ...
Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı
YEREL HABERLER Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı