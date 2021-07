Sarıkaya da halk kütüphanesi kurulacak

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine kurulacak olan kütüphane için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TMO ve Sarıkaya Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Yozgat Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Ziya Polat, Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Toprak Mahsulleri Ofisi Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi katıldı.

Program öncesinde bir konuşma yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Geldiğimiz günden itibaren söylediğimiz gibi her ilçemize güzel bir yaşayan kütüphane hedefi ile devam ediyoruz. Her ilçemizde olmayan ilçemizde yeni bir kütüphane olan tadilat gereken ilçelerimizde yenilenen kütüphane hayata geçireceğiz demiştik. Sarıkaya ilçemizde de kütüphanemiz yoktu yer olarak sıkıntımız vardı. TMO’dan yeri tahsis ettik uzun mücadeleler sonrasında TMO’nun yerini Valiliğimize aldık. Aldığımız yeri Belediyemizle birlikte protokol yaparak Kültür Turizm bakanlığının yüzde 50 hibeli yarısını Sarıkaya belediyesi yarısını Kültür Turizm bakımlığımızın karşılayacağı kamu eliyle kütüphane projemizi inşallah en kısa zamanda Sarıkaya ilçemize güzel bir kütüphane yapacağız. Hedefimiz her ilçemize yaşayan güzel bir kütüphane. Sarıkaya ilçemizede inşallah 1 yıl içerisinde kütüphaneyi açarız. Okuyan ve okutan sosyal hayatı içinde olan bir nesil istiyoruz” dedi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise ilçede halk kütüphanesinin olmadığını belirterek emeğe geçen herkese teşekkür etti.

