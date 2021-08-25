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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta minikler futbol şenliğinde bir araya geldi

İHA

Yozgat’ta minikler futbol şenliğinde bir araya geldi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından projelendirilen ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen “Hepimiz Şampiyonuz Geleneksel 66 U13 Minikler Futbol Şenliği” tamamlandı.
2123 Ağustos 2021 tarihleri arasında Yozgat dış sahada düzenlenen şenliğe, Yozgat Spor Futbol Okulu, Şefaatli Futbol Okulu, İlhan Özbay Futbol Okulu, Sorgun Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Akdağmadeni Kayseri Futbol Okulu, ve Yurdum Gençlik ve Spor takımları olmak üzere toplam 7 futbol okulu ve kulübü katıldı. Normalleşme süreci ile birlikte uzun süredir sahalarda olmayan, müsabakaya oynayamayan minikler yeniden sahalara dönmenin heyecanını yaşadı. U13 takımlarının mücadele ettiği müsabakalarda geleceğin yıldız futbolcuları performansları ile göz doldurdu.
Hepimiz Şampiyonuz Geleneksel 66 Minikler Futbol Şenliği adı altında düzenlenen etkinlikte şenliğe katılan bütün takımlar şampiyon olarak ilan edildi. Düzenlenen minikler futbol şenliği ile geleceğin yıldızı minik futbolcu adaylarının maç tecrübeleri kazanmalarına olanak sağlanmış oldu.
Müsabaka sonrası düzenlenen tören ile şenliğe katılan takımlara kupaları verildi. Yozgat dış sahada düzenlenen kupa törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Şenliğin önümüzdeki yıllarda takım ve futbolcu sayısının artırılarak devam ettirilmesi ve geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat’ta ilk kez “Hepimiz Şampiyonuz Geleneksel 66 U13 Minikler Futbol Şenliği” düzenlediklerini söyleyerek, " Uzun bir aradan sonra çocukların yeşil sahalarda futbol oynamanın coşkusunu yaşadığını belirten Bektaş, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce düzenlediğimiz futbol şenliği ile birçok sporcu ilk kez resmi bir maça çıkmanın heyecanını yaşadı. Yüzlerce minik kramponunun yeşil sahadaki tatlı rekabetine Şahit olduk. Şenliğimiz, minik yeteneklerin müsabaka deneyimi kazanması ve spor yoluyla sosyalleşmelerinde de büyük rol oynadı. Şenliğin kazananı tüm takımlarımız oldu. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz şenliğimizi ilerleyen dönemlerde takım ve futbolcu sayısını artırarak geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

Çocukları sahalarda, kütüphanelerde sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde görmek istediklerini belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, ise yaptığı konuşmada, "Bu konuda Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz, Yozgat Belediyemiz, Yozgatspor’umuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve tüm amatör kulüplerin desteği var. Biz bunu hep beraber kurum kuruluş ayrımı gözetmeden Yozgatlı yavrularımıza her türlü imkanı nasıl verebilirizin çabası içerisindeyiz. Devletimiz çocuklarımız ve ailelerin emrindedir. Seneye daha büyük organizasyonlarda ve tüm çocuklarımızın katılacağı sportif ve kültürel faaliyetler de bir araya geleceğimizi umut ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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