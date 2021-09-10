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Eski elbiselerden sökülen ipler, Kırgız kadınlarının maharetli ellerinde halı ve kilime dönüşüyor

İHA

Eski elbiselerden sökülen ipler, Kırgız kadınlarının maharetli ellerinde halı ve kilime dönüşüyor

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan Kırgız kadınları, eski elbiselerden sökülerek elde edilen iplerle, kendi kültürlerini yansıtan motiflerin yer aldığı yastık kılıfı, çanta, halı, kilim gibi ev eşyası üretiyor.
Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, yaklaşık 7 yıldır Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde kendilerine yaptırılan TOKİ konutlarında yaşamlarını sürdürüyor. Kendilerine özgü yaşamları, çadırları, el sanatları, kıyafetleriyle ilgi çeken Kırgız Türkleri, ilçede kültürlerini tanıtmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kırgız kadınları eskiyen kazak, yelek gibi elbiselerini atmak yerine bu elbiselerden ip elde ediyorlar. İpleri yumak haline getiren Kırgız kadınları, mahallelerinde kurdukları halı dokuma tezgahıyla halı, kilim, çanta, yastık kılıfı gibi ev eşyası yapıyor. Koç başı, zeytin ağacı gibi Kırgız kimliği ve kültürünün çeşitliliğini yansıtan motifler, kadınların maharetli ellerinde, rengarenk iplerle halı ve kilimlere işleniyor. Kırgız kadınlarının ellerinde hayat bulan metrekaresinde binlerce düğümün bulunduğu el emeği göz nuru bu ürünler hem gelecek kuşaklara aktarılıyor hem de kadınların gelir kaynağı oluyor.

Bin bir emekle yapılan bu ürünler, evlerin en güzel yerlerinde sergileniyor.
Eskiyen kazaklardan ip yapıp halı dokuduklarını söyleyen Recepbibi Timur, “Bizim geleneğimiz göreneğimiz yok olmasın hem de maddi yönden de katkımız olsun istiyoruz. Bu halıları satıyoruz, satmazsak kızlarımıza çeyiz yapıyoruz. Oğullarımıza çanta yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz bunlarla. Bu kazakları çöpe atmıyoruz, israf olmasın diye ip yapıyoruz. Halı, kilim yapıyoruz, Ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Dileğimiz burada halı kursu açılması” dedi.
Eski elbiseleri değerlendirdiklerini belirten Nisa Tarhan ise “Eski kazaklarla halı dokuyoruz, çeyiz yapıyoruz. Bu bizim gelenek ve göreneklerimiz, boş oturmuyoruz. Kızlarımıza çeyiz yapıyoruz. Halı, yastık, kilim yapıyoruz. Satıyoruz bunları alan olursa. Aile ekonomimize katkı oluyor, çocuklarımız okuyor, onlara harçlık oluyor, mutfağın masrafı çıkıyor. Boş durmuyoruz eski elbiseleri değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

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