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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halı sahada kurutulmaya bırakılan 3 ton üzüm renkli görüntüler oluşturdu

İHA

Halı sahada kurutulmaya bırakılan 3 ton üzüm renkli görüntüler oluşturdu

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde bir halı sahaya kurutulmaya bırakılan siyah üzümler drone ile görüntülenirken serilen üzümler renkli görüntüler oluşturdu.
Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde kadınların ekonomik ve sosyal hayata uyum sağlamaları için belediye tarafından 1.5 yıl önce kurulan Üretici Kadınlar Birliğinde imece usulüyle çalışan kadınlar, kuru üzüm, erişte, salça, turşu, peynir, tere yağ, biber kurutması ve kabaklı tatlısı üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
El birliğiyle hazırlıklarını sürdüren kadınlar, bağlardan toplanan siyah üzümleri yıkadıktan sonra kurutmaya bırakıyor. Güneşin durumuna göre 1 hafta ile 10 gün içerisinde kuruyan üzümler, makinede ayıklandıktan sonra ambalajlanarak tüketiciye ulaştırılıyor.
Bu kapsamda ilçede kadınlar bir halı sahaya serdikleri yaklaşık 3 ton siyah üzümü kurutmaya bıraktı. Üretici kadınların halı sahaya serdikleri üzümler drone ile havadan görüntülendi. Serilen üzümler renkli görüntüler oluşturdu.
Yenifakılı Üretici Kadınlar Birliğinde çalışan Selma Zararsız, “Biz siyah üzüm kurutmaya çalışıyoruz, yaklaşık 3 ton üzüm var burada, üzümleri seriyoruz, kendiliğinden kuruyacak. Paketleyip şehir dışına kargo ile gönderiyoruz. Buradan isteyen olursa onlara veriyoruz. Ailemize de katkı oluyor, geçimimizi sağlıyoruz. İşimiz var çalışıyoruz, kendi paramızı kazanıyoruz” dedi.
3 ton üzümün kurutulması için çalıştıklarını belirten Serap Kahraman ise “Burada üzüm kurutuyoruz, yıkıyoruz, seriyoruz. Bir hafta ile 10 gün içerisinde üzümler kuruyacak. Burada 3 ton üzüm var. Paketleyip satışa hazır hale getireceğiz. Şehir dışına her yere kargoyla gönderiyoruz. Biz boş durmuyoruz, çalışıyoruz. Aileme katkı da bulunuyorum 3 tane çocuğum var okul masraflarını çıkartıyorum. Eşime destek oluyorum” şeklinde konuştu.

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