Bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yakarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi.

Büyükkışla köyünde bir aylık bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne F.B.’nin (24) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili anne F.B.'nin yanı sıra baba H.B. ve babaanne de Çayıralan adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.