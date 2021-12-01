Yozgat’taki vahşetle ilgili yayın yasağı

Boğazlıyan Savcılığı, 1 aylık bebeğin sobada yakılarak öldürülmesiyle soruşturmanın selameti için gizlilik ve yayın yasağı kararı alındığı duyuruldu.

Boğazlıyan Savcılığından, 1 aylık bebeğin sobada yakılarak öldürülmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Soruşturmanın selameti açısından yayın ve gizlilik kararı alındığı duyurulan açıklamada şunlara yer verildi:

“Yozgat ili Çandır ilçesinde 1 Aralık 2021 tarihinde bir evdeki soba içerisinde 1 aylık yanmış bir bebek cesedi bulunması olayı ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Konu ile ilgili mülhakatımız Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmıştır. Tanık anlatımları doğrultusunda bebeğin annesi F.B, babası H.B ve babaannesi S.B. olay kapsamında aynı gün gözaltına alınmıştır. Ailenin olay sırasında evde bulunan 2 yaşındaki diğer çocukları Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alınmıştır. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için gizlilik ve yayın yasağı kararları alınmıştır. Kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir.”

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