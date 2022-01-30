20 yıl önce öldü diye selasını verdiler, bugün 121. yaşını kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 yıl önce öldü diye selasını verdiler, bugün 121. yaşını kutladı

İHA

20 yıl önce öldü diye selasını verdiler, bugün 121. yaşını kutladı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği bir cerrahi operasyon sonrası öldü diye köyünde sela verilen Akkız Büyükturgut, 121. yaşını kutladı.
8 çocuk ve 48 torun sahibi Akkız Büyükturgut, 20 yıl önce Ankara’da geçirdiği bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Çocukları yanlış anlaşılma dolayısıyla yoğun bakımda olan annelerinin öldüğünü köydeki yakınlarına duyurdular ve araç istediler. Bu sırada yoğun bakımdan çıkartılan Akkız Büyükturgut oğulları tarafından köyündeki evine getirildiği sırada camiden selasının verildiğini duydu.
İlçede kızı Zeynep Güzel ile birlikte yaşayan Akkız Büyükturgut, bugün 121. yaş gününü pasta keserek kutladı. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Akkız niniye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşayan Akkız Büyükturgut, doğum günü pastasını üfleyerek yeni yaşına bastı. İlk defa kutladığı yaş gününde Akkız Büyükturgut’un mutluluğu gözlerinden okundu.
Uzun ve sağlıklı yaşamını hareketli olmaya, doğal yiyecekler yemeye ve erken kalkmaya borçlu olduğunu belirten asırlık nine Akkız Büyükturgut, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yakından görmek olduğunu söyledi. Hayatında ilk defa doğum günü kutladığını dile getiren Büyükturgut, Kaymakam Açıkgöz’e teşekkür etti.
Zeynep Güzel, “Annemin yanındayım. Oğlumun evindeydim. Annem yalnız olunca gidip yanında durayım ve anneme bakayım dedim. Yanındayım bakıyor, getiriyor, götürüyorum. Ölünceye kadar başındayım. Annemi çok seviyorum. Annemle birlikte olmaktan çok mutluyum. Her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Allah bir harçlık verdi. Alıyorum getirip götürüyorum, o da yiyor, ben de yiyorum. O da aldığını oduna kömüre veriyor. Yaşayıp gidiyoruz” dedi.
Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ise, “Akkız Büyükturgut teyzemizi ziyarete geldik. Kendisi Yozgat’ın en yaşlı insanı, 121 yaşında. Bugün kendisine sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Bizi gördüğünde çok şaşırdı ve ilk defa doğum gününün kutlandığını bize söyledi. Akkız teyzemizin 8 çocuğu, 48 torunu var. Allah kendisine uzun ömürler versin. Biz kendisine şunu ifade ettik, 'Bizler sizin yanınızdayız.' Yaşlılarımızın hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Devletimizin sıcaklığını hissettirtmek için buradayız” şeklinde konuştu.
20 yıl önce durup selasını dinleyince hüzünlenen Akkız Büyükturgut ise, o günleri hem gülerek hem de duygulanarak anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 ...
Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 ...
Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 ...
Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 ...
Yozgat’ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat’ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 ölü, 2 ...
Eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.