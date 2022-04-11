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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Valiliği her gün bir ilçede iftar sofrası kuracak

İHA

Yozgat Valiliği her gün bir ilçede iftar sofrası kuracak

Yozgat Valiliğince il merkezi ve 13 ilçede birer gün iftar sofrası kurulacak. "İftar buluşmaları" ismiyle düzenlenecek etkinliğin ilk durağı Aydıncık ilçesi olacak.
Yozgat Valisi Ziya Polat, il merkezi ve ilçelerde “İftar buluşmaları” adı altında kaymakamlık ve belediyelerle ortaklaşa vatandaşlara iftar vereceklerini söyleyerek, “Bu akşam Aydıncık ilçemiz ile başlıyoruz, bereketli olsun Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Biz ilçelerimizin de Yozgat merkez ile bir ve beraber olması için onları da bu işe dahil ettik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. İnşallah sağlıkla huzurla bayrama ulaşırız.” dedi.
Yozgat'ın ramazan ayını bereketli geçirdiğini düşündüğünü ifade eden Polat, "Hemşehrilerimiz sağ olsun destek çıkıyorlar, vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacak gıda kolisi konusunda bize destek oldular. Ayın 16'sında yetim, öksüz kardeşlerimize iftar vereceğiz onların isteklerini yerine getirmek için hayırseverlerimiz ve vakfımızın desteğiyle 'ne istiyorsunuz' sorusunun cevabını alarak o çocuklarımızın isteklerini yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.
Zimem defteri (veresiye defteri) uygulamasının devam ettiğini de aktaran Polat, zimem defterini kapatmak isteyenlere her konuda yardımcı olmayı taahhüt ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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