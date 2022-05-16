Yozgat’ın Saraykent İlçesinde Yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, 2 aylık tedavisinin ardından doğaya salındı.

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal tarafından yaralı halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilen Kızıl Şahin, eski sağlığına kavuştu.

Kızıl Şahin, iki ay süren tedavisinin ardından İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün katılımıyla yaralı bulunduğu noktada doğaya salındı.

Yozgat Milli Parklar Şefi Metin Yıkılmaz’a ve doğa koruma ekiplerine emekleri için teşekkür eden Kaymakam Açıkgöz: “Belediye Başkanımızın yaralı halde bulduğu kızıl şahin, Sayın Başkanımızın zamanında müdahalesi ve iki aylık tedavi süreci vesilesiyle sağlığına kavuştu. Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Metin Yıkılmaz başta olmak üzere, bu süreçte büyük emek veren tüm personele emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

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