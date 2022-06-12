Yozgat’ta sel nedeniyle mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta sel nedeniyle mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İHA

Yozgat'ta etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 2 farklı bölgede mahsur kalan 9 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yozgat’ta sel nedeniyle mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Yozgat'ta etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 2 farklı bölgede mahsur kalan 9 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yozgat’ın Yerköy ve Boğazlıyan ilçesinde sel nedeniyle 2 ayrı bölgede mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yerköy ilçesine bağlı Terzili köyünde Erdal Acar ve eşi, sağanak ve sel dolayısıyla mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Erdal Acar ve eşini, AFAD ve belediye ekipleri bulundukları yerden kurtardı. Boğazlıyan ilçesinde ise Yoğunhisar köyünde aynı aileden 7 kişinin bulunduğu Uğur Aslan yönetimindeki 31 ATT 237 plakalı minibüs şiddetli yağış nedeniyle selde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Mahsur kalan 7 kişi iş makineleri yardımıyla kurtarılırken, selde mahsur kalan 9 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan Aydıncık ilçesi Kazankaya kanyonunda sel nedeniyle taşkınlar oluşurken Yenifakılı ilçesinde ise sel ekili alanlara zarar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta keneden ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Yozgat’ta keneden ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi
Yozgat'ta yağlıboya tablolarını andıran görüntüler Yozgat'ta kırlarda açan mor çiçekler doğa severlere görsel ziyafet sunuyor
YEREL HABERLER Yozgat'ta yağlıboya tablolarını andıran ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.