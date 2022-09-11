Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı

DHA

Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı


YOZGAT, (DHA)- ANKARA'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin bir vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı. Kaza nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu yaklaşık 5 saat ulaşıma kapandı. Yolculara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yozgat Valisi Vali Ziya Polat, , "Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok" dedi.
Yerköy Tren Garı'ndan saat 24.00'te hareket eden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonu, yaklaşık yarım saat sonra sonra Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı. İkinci vagondaki yolcular arka vagonlara alınarak tren başka bir lokomotifle tekrar Yerköy Tren Garı'na çekildi. Daha sonra trendeki yolculara kumanya dağıtıldı.
Yozgat Valisi Vali Ziya Polat, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da gara gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Polat, yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Devlet demir yollarındaki arkadaşlarımızın olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Biz treni Yerköy istasyonumuza çektik. Malatya'ya giden bir trenimizdeki yolcularımızı da burada misafir ediyoruz. Devletimizin tüm imkanları vatandaşımızın hizmetinde. Allah beterinden korusun" dedi.
Kaza nedeniyle yaklaşık 5 saat ulaşıma kapanan Ankara-Kayseri hattı, TCDD ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Yerköy Harun GÖKÇEOĞLU
2022-09-11 11:04:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı, Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı, ...
Bakan Bozdağ: Türkiye'ye 2023'te 7'li koalisyonu vaat ediyorlar
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Türkiye'ye 2023'te 7'li koalisyonu vaat ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: (2)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: (2)
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: (1)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: (1)
Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Şehit Aileleri ve ...
Yozgat Valisi Polat'ın makam otomobili şehit çocuklarının sünnet aracı oldu
YEREL HABERLER Yozgat Valisi Polat'ın makam otomobili şehit ...
Yozgat'ta köylerde kullanılmayan okulların kapıları yeniden açıldı
YEREL HABERLER Yozgat'ta köylerde kullanılmayan okulların kapıları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.