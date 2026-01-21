Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Yozgat'ta 65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 yakını gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta 65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 yakını gözaltına alındı

        Yozgat'ta 1961 yılında vefat eden bir kadının kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 yakını gözaltına alındı. Şüphelilerin, ölen kişi adına banka hesapları açarak maaş ve çeşitli sosyal yardımlardan haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Zanlıların bu yöntemle devleti yaklaşık 15 milyon lira zarara uğrattığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:22
        65 yıl önce ölmüş, gizlemişler
        Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 1961 yılında vefat eden kadının kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 yakını gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre olay; Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1961'de 30 yaşındayken vefat eden H.E.'nin kimlik ve banka bilgileri kullanılarak 2005 yılından itibaren çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin edildiğini tespit etti.

        4 KİŞİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Bu kapsamda ekipler, H.E'nin 87 yaşındaki kız kardeşi S.C. ile kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O'nun (25) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Yozgat, Kayseri ve Ankara'da ikamet eden 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        BİRÇOK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

        Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 banka/kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi.

        4 ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi/özel belgede sahtecilik" ile "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesi'ne getirildi.

        15 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

        Zanlıların, ölen kadın adına banka hesapları açtıkları, maaş, deprem yardımı, evde bakım yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alarak devleti yaklaşık 15 milyon lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

