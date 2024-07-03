Yozgat'ta asansör ile duvar arasında feci ölüm
Yozgat'ta 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isterken asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti
Yozgat'ta asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan kadın yaşamını yitirdi.
Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.
EŞİ VE GELİNİ HABER VERDİ
Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.