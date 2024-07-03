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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat'ta asansör ile duvar arasında feci ölüm | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta asansör ile duvar arasında feci ölüm

        Yozgat'ta 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isterken asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 01:41 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:45
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        Asansör ile duvar arasında feci ölüm
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        Yozgat'ta asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan kadın yaşamını yitirdi.

        Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

        EŞİ VE GELİNİ HABER VERDİ

        Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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