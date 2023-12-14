Yozgat'ta pikap devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Yozgat'ta, ormanlık alanda devrilen pikapta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Giriş: 14.12.2023 - 01:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:38
K.O. idaresindeki pikap, Çamlık Radar mevkisinde, kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi.
Kazada, araçta bulunan H.N.Z. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile E.D. ve H.S. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.