Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu Yozgat ve bazı köylerinde etkili olan sağanak ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi

Anadolu Ajansı Giriş: 21.06.2025 - 22:51 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:51 facebook

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