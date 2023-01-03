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Haberler Gündem Yozgat'ta "Şefkatevi"nin inşaatına başlandı
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Yozgat Belediyesi'nin yaptıracağı "Şefkatevi"nin inşaatı başladı

Yozgat Belediyesi tarafından hasta yakınlarına yataklı ve yemekli hizmet vermesi amacıyla projelendirilen "Şefkatevi"nin inşaatı başladı. Belediye Başkanı Celal Köse, "Burada misafir edeceğimiz kardeşlerimizin kahvaltısını ve akşam yemeğini vereceğiz" dedi

Yozgat'ta
İHA

Yozgat Belediyesi'nin yaptıracağı "Şefkatevi"nin inşaatı başladı.

Yozgat Şehir Hastanesi karşısındaki alana yaptırılacak Şefkatevi ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Celal Köse, seçim öncesi vaatlerinden birinin daha temelini atmaktan mutlu olduklarını söyledi.

"HASTALARIMIZIN YAKINLARI DIŞARIDA KALIYORDU"

Hastaneye gelen hasta yakınlarının barınacak yer bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Köse, "Hastalarımız yoğun bakım ünitesinde yatarken, yakınları dışarıda kalıyordu. Vatandaşımızın barınma sorununu çözmek için Şefkatevi projemizi hazırladık" dedi.

KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DE VERİLECEK

Köse, Şefkatevi'nin 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade ederek, "Tek kişilik, çift ve süit odalar olmak üzere 38 odası bulunuyor. Sosyal alanlar yer alıyor. Burada misafir edeceğimiz kardeşlerimizin kahvaltısını ve akşam yemeğini vereceğiz" diye konuştu.

Şefkatevi'nin 36 milyon 666 bin liraya ihale edildiğini aktaran Köse, "Projemiz, mimarisiyle Yozgat'a değer katacak. Ayrıca sosyal alanlarıyla büyük bir eksiği kapatacak" ifadelerini kullandı.

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