Yozgat Şehir Hastanesi karşısındaki alana yaptırılacak Şefkatevi ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Celal Köse, seçim öncesi vaatlerinden birinin daha temelini atmaktan mutlu olduklarını söyledi.

KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DE VERİLECEK

Köse, Şefkatevi'nin 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade ederek, "Tek kişilik, çift ve süit odalar olmak üzere 38 odası bulunuyor. Sosyal alanlar yer alıyor. Burada misafir edeceğimiz kardeşlerimizin kahvaltısını ve akşam yemeğini vereceğiz" diye konuştu.

Şefkatevi'nin 36 milyon 666 bin liraya ihale edildiğini aktaran Köse, "Projemiz, mimarisiyle Yozgat'a değer katacak. Ayrıca sosyal alanlarıyla büyük bir eksiği kapatacak" ifadelerini kullandı.