İstihbarat topluyordu

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Türkiye, sınırlarında güvenlik ve istikrarın sağlanması için 2018 yılı Ocak ayında Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin’in Tel Rıf’at bölgesinde ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK),Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonda bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı ‘YPG/PYD’ye de darbe vuruldu.
KENDİSİNİ ÖSO ÜYESİ OLARAK TANITTI
İHA'nın haberine göre, söz konusu operasyonda ‘YPG/PYD’ adına bölgede karşı istihbarat toplayarak, TSK’nın ilerleyişi ve mevzileriyle ilgili bilgileri örgüte aktaran Suriyeli Riyap Alu, Afrin’e yönelik hava harekatında ağır yaralandı. Vücudunun büyük bir bölümü yanan Alu, 23 Şubat 2018 tarihinde yasadışı yollarla Türkiye’ye geçip, kendisini de ‘ÖSO üyesi’ olarak tanıtıp, Adana'daki bir hastanede tedavi altına alındı.
NARKOZUN ETKİSİNDE SAYIKLADI
Burada gerçekleştirilen ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan Alu, narkozun etkisiyle Arapça olarak ‘YPG’ adını anıp sayıklayınca görevli hemşirenin dikkatini çekti. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tedavisinin ardından Alu’yu gözaltına aldı. Yapılan araştırmada da Alu’nun sadece karşı istihbarat toplamakla kalmayıp, örgüte katılımları listeleyip takip ettiği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Silahlı eğitim yerine ideolojik eğitim alarak, örgüte ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ kapsamında TSK unsurlarının ilerleyişinin yanı sıra mevzileriyle birlikte asker ve mühimmatları hakkında istihbarat verdiği tespit edilen Alu, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Alu hakkında da Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan da 15 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.
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