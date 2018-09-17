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YPG/PKK, Rakka'da gençleri çatışmaya zorluyor

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'a karşı savaştırmak için Rakkalı Arap gençleri zorla silah altına alıyor. DEAŞ, Irak sınırındaki Deyrizor'da son kalesini kaybetmemek için YPG/PKK'ya tüm gücüyle karşılık veriyor. ABD ve Fransa'nın desteklediği YPG/PKK'nın kayıpları artıyor

17.09.2018 - 14:58 | Güncelleme: AA

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'da DEAŞ'a karşı savaştırmak için Rakkalı Arap gençleri zorla silah altına alıyor. Terör örgütü YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa güçlerinin desteğiyle DEAŞ'ın Deyrizor'daki son kalesini de ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Son bir haftadır iki terör örgütü arasında çatışmalar sürüyor. Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, işgalindeki Rakka'da 100 kişiyi Deyrizor'a göndermek için zorla silah altına aldı. Kaynaklar, örgütün gençleri evlerinden, hastane ve hatta sokaklardan zorla topladığını belirtiyor.

YPG/PKK'NIN KAYIPLARI ARTIYOR

AA'nın haberine göre bu arada, DEAŞ'ın tüm imkanlarıyla karşılık verdiği YPG/PKK'nın kayıpları artıyor. YPG/PKK'nın bir haftada saflarından kaçan ve çatışmalarda ölenlerle yaklaşık 200 kişiyi kaybettiği belirtiliyor. Öte yandan YPG/PKK, SDG ismini kullanarak saflarına kattığı az sayıdaki Arap gücü Deyrizor'da savaştırmak istiyor. Ancak Arap güçler, sözde SDG'nin yönetiminin YPG/PKK'da olması nedeniyle buna yanaşmıyor.

ABD VE FRANSIZ GÜÇLERİ DESTEK VERİYOR

DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon çatısı altındaki ABD ve Fransız güçleri ile YPG/PKK, ilçeyi ele geçirmek için Fırat Nehri üzerinden bölgeye son bir ay içerisinde savaş botları ve ağır silahlar sevk etmişti. Deyrizor'da halihazırda bulunan yaklaşık 2 bin 500 DEAŞ’lı unsurun yaklaşık bini Heccin'de yer alıyor. YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. Terör örgütü DEAŞ ise Suriye'de 3 noktada varlığını sürdürüyor. Örgüt, Suriye topraklarının yüzde 3.3'ünü kontrolünde bulunduruyor.

 

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