        Haberler Gündem Politika YRP'nin MYK üyeleri belli oldu | Son dakika haberleri

        YRP'nin MYK üyeleri belli oldu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi

        Giriş: 02.12.2025 - 18:52 Güncelleme: 02.12.2025 - 18:52
        YRP'nin MYK üyeleri belli oldu
        YRP'den yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 3. Olağan Büyük Kongre sonrası Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu.

        Bu kapsamda, Sacid Günbey Genel Başkanvekili, Doğan Aydal Genel Başkanvekili ve AR-GE Başkanı, Suat Kılıç Siyasi İşler Başkanı, Nurettin Gül Teşkilat Başkanı, Naim Öztürk Eğitim Başkanı, Fatih Müjdeci Tanıtım ve Medya Başkanı, İbrahim Gök Hukuk İşleri Başkanı, Osman Gezgin Seçim İşleri Başkanı, Bilal Yıldırım Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı, Cemil Çolak Halkla İlişkiler Başkanı, Fatih Bayramoğlu Ekonomik İşler Başkanı, Cengiz Zor Sosyal İşler Başkanı, Doğan Bekin Dış İlişkiler Başkanı, Bülent Osman Osmanağaoğlu Mahalli İdareler Başkanı, Şükrü Yılmaz Mali İşler Başkanı, Cengiz Erduran Engelli Vatandaşlar Başkanı, Mehmet Aşıla Yurtdışı Vatandaşlar Başkanı, Mehmet Altınöz Genel Sekreter, Fatih Öztek Milli Eğitim Politikaları Başkanı, Ayşe Nur Aslan Kadın Kolları Başkanı, Selçuk Efe Gençlik Kolları Başkanı olarak belirlendi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
