AA

Mardin ve Batman Baro Başkanlıkları, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'lerinde, baro başkan ve üyelerinin, oy kullanılacak okul ve sandık çevrelerinde "gözlemci" olarak yer alması talebiyle YSK'ya başvurdu.

İki ayrı başvuruyu ele alan Kurul'un kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'da, kimlerin gözlemci olacağının belirlendiği, bunlar arasında siyasi partiler dışında sivil toplum örgütlerine yer verilmediği vurgulandı.

Kurul'un oy birliğiyle aldığı kararda, bu nedenle Batman ve Mardin Baroları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, seçimde "gözlemci" olarak görev yapamayacakları belirtildi.

Kararda, ancak bu kişilerin, bir seçmen olarak oyların sayım ve dökümünü izleyebilecekleri ve 298 sayılı Kanun'un 110'uncu ve 112'nci maddeleri çerçevesinde itiraz haklarını kullanabilecekleri kaydedildi.

Fotoğraf: AA