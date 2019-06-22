Milyonlarca İstanbullu, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının ardından tekrar edilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak.

Yenilenen İstanbul seçimi yaklaşırken pek çok vatandaş, seçmen listelerini araştırmaya başladı. Oy kullanacak vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile YSK seçmen kaydı sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. İşte 23 Haziran YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı...

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMİ

23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde nerede oy kullanacağını merak eden seçmenler, YSK'nın oluşturduğu seçmen sorgulama sayfasına giriş yapıyor. İşte "YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı...

- Kimlik türünüzü, yeni kimlik ya da nüfus cüzdanı olarak seçin

- Nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu sıra no bilgilerini eksiksiz doldurun.

- "Resim Doğrulama" alanında gördüğünüz 7 haneli rakam, harf ya da noktalama işaretini doğru şekilde girip "sorgula" çubuğuna basın

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

- e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

- T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile birlikte sisteme giriş yapın.

- Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, tüm PTT şubelerinden şifrenizi 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

- e-Devlet sistemine girdikten sonra, ana sayfadaki arama boşluğuna “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” yazın.

- Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

- 23 Haziran İstanbul tekrar seçiminde oy kullanacağınız yer bilgileri ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında yine bu sayfada görüntülenecektir.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

İSTANBUL YENİLEME SEÇİMİ TAKVİMİ

15 Mayıs Çarşamba:

Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenecek.

İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri belirlenerek, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

20 Mayıs Pazartesi:

İlçe seçim kurulu başkanınca, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ilçe seçim kurulu huzurunda ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS'e girilmesi işlemi saat 15.00'e kadar yapılacak.

İlçe seçim kurulu başkanınca, YSK'nin ilgili kararı çerçevesinde sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin ilçe seçim kurulu huzurunda ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi yapılacak.

Sandık kurullarında görev alacak üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü.

21 Mayıs Salı:

Kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere, talepleri halinde verilmeye başlanacak.

Sandık kurulunun siyasi partili üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanacak.

23 Mayıs Perşembe:

Sandık kurullarının teşkiline ilişkin şikayetlere saat 08.00'den itibaren başlanacak.

24 Mayıs Cuma:

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Ancak ölüm ve istifa halinde boşalanların yerine siyasi parti il başkanlıklarınca aday ismi saat 17.00'ye kadar bildirilecek.

Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü.

25 Mayıs Cumartesi:

Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü.

26 Mayıs Pazar:

Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü.

27 Mayıs Pazartesi:

Kesin aday listeleri, bağımsız adaylar dahil il seçim kurulunca ilan edilecek.

İl seçim kurulunca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtılmasına başlanacak.

29 Mayıs Çarşamba:

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak. Oluşumda görev alanlarla bu husus bildirilecek ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak.

13 Haziran Perşembe:

Seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

16 Haziran Pazar:

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

18 Haziran Salı:

Kesinleşmiş seçmen kütüklerinde yer alan ölenler ile vatandaşlıktan çıkarılanlara ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlı seçmenlere ve 26 Aralık 2018 ila 23 Haziran 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında bulunan kasıtlı suçtan hükümlülere ait bilgilerin Adalet Bakanlığından, oy verme günü itibarıyla silah altında bulunan er ve erbaşlara ilişkin bilgilerin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgilerin de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması. Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına tutanakla iade edilecek. Seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir nedenle 16 Haziran günü akşamına kadar alamayanlar, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilecek.

19 Haziran Çarşamba:

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması bitirilecek. İlçe seçim kurullarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405. ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlılık kararı kesinleşenlere ilişkin olarak sonradan gelen bilgiler sandık seçmen listelerine "oy kullanamaz şerhi" girilecek. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak. Cumhuriyet Başsavcılıklarından, tutuklular ile tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenecek.

20 Haziran Perşembe:

Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanması bitirilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanacak.

21 Haziran Cuma:

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleşen seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek. İlçe merkezi dışında kalan mahallelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

22 Haziran Cumartesi:

Seçim propagandası sona erecek. (Saat 18.00)

23 Haziran Pazar:

Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.