Yüksek Seçim Kurulu'nun ( YSK) AK Parti’nin Büyükçekmece ilçesine dair seçimin yenilenmesi talebini karara bağlaması bekleniyor. Bu karar, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazın sonucuna dair yol gösterici olacak.

ÜÇ AYAKLI İTİRAZDA SONA GELİNDİ



31 Mart yerel seçimlerinin ardından üç ayaklı itiraz süreci devreye girdi. Siyasi partiler itirazlarını ilk olarak ilçe seçim kurullarına, buradan bekledikleri sonuçları alamamaları neticesinde ise il seçim kurullarına taşıdı. İlçe ve il seçim kurullarının itirazı üzerine İstanbul başta olmak üzere birçok seçim çevresinde geçersiz oyların çoğunlukta olduğu yeniden sayım işlemleri gerçekleştirildi. Ancak bu sayımlar sonucunda umduğu sonucu alamayan partiler, bu kez üçüncü ve nihai karar mercii olan YSK’nın kapısını çaldı. YSK’ya itiraz süreci de bugün saat 17.00 itibariyle geride kaldı.

13 NİSAN KARAR İÇİN SON TARİH



YSK, bu itirazları 13 Nisan cumartesi gününe kadar sonuçlandıracak. Bunun ardından ise olağanüstü itiraz süreci devreye girecek. Siyasi partiler fahiş maddi hatalar ve tam kanunsuzluk iddiasıyla seçimlerin yenilenmesi istemiyle olağanüstü itiraz yoluyla YSK’ya başvurabilecek.

İSTANBUL’DA NE OLMUŞTU?



Ve İstanbul… Aslında tüm Türkiye’nin sonucu merakla beklediği seçim bölgesi oldu İstanbul… Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu seçim yarışını önde bitirdi. Ancak AK Parti bu sonuca itirazda bulunarak tüm oyların yeniden sayılmasını talep etti. Ancak bu talepler il ve ilçe seçim kurullarınca kısmen kabul edildi. Yani birkaç ilçe dışında tüm oyların sayılması talebi reddedilirken, İstanbul’un genelinde sadece geçersiz oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

AK Parti, tüm oyların yeniden sayılması için bir kez de YSK’nın kapısını çaldı. Ancak YSK da bu talebe olumsuz yanıt verdi.

BÜYÜKÇEKMECE TALEBİ



Bu gelişme üzerine AK Parti olağanüstü itiraz sürecini işletme kararı aldı. İlk olarak Büyükçekmece ilçesine dair seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz YSK’ya yapıldı. Çünkü bu ilçede seçim sonuçlarını net olarak gösteren ilçe birleştirme tutanağı düzenlenip, kazanan aday da mazbatasını almıştı. Bu nedenle AK Parti olağanüstü itirazını YSK’ya yapabildi.

YSK NE KARAR VEREBİLİR?



Bu itiraz YSK’nın önünde. Şayet itiraz kabul edilirse Büyükçekmece özelinde seçimler yenilecek ve bu ilçede seçmen 2 Haziran’da sandık başına gidecek. Ama ret kararı çıkarsa seçim sonuçları kesinleşecek. YSK’nın vereceği bu karar İstanbul geneli için seçimlerin yenilenmesine yönelik olası olağanüstü itiraz konusunda da yol gösterici olacak.



İSTANBUL İTİRAZI NE ZAMAN YAPILABİLİR?



İstanbul genelinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazını ise halen devam eden sayımların tamamlanması ve il birleştirme tutanağının düzenlenmesinin ardından yapacak. İstanbul’da nihai seçim sonucunu içeren il birleştirme tutanağının düzenlenmesinin ardından AK Parti 7 gün içerisinde seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazını YSK’ya yapacak.