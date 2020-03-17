YSK’dan flaş koronavirüs kararı

İtalya nüfusu ne kadar 2020

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli bir karara imza attı.

Kurul, 15 ilde yeni kurulan 25 mahallede yapılacak muhtarlık seçimlerini erteledi. Önümüzdeki hafta başlayıp 6 nisan’a kadar tamamlanması beklenen seçimlerin 7 haziran 2020’de yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Muharrem Akkaya başkanlığında toplanan Kurul’da, 15 ilde yeni kurulan 25 mahalede yapılacak muhtarlık seçimlerinin durumu görüşüldü.

Daha önce 2019’da kurulması kararlaştırılan ve 1 Ocak itibariyle faaliyete geçen bu mahallerde seçimlerin 22 Mart-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanmıştı.

Ancak YSK koronavirüs tedbirleri kapsamında bu seçimlerin ertelenmesine karar verdi. Seçimlerin istifa ve ölüm gibi boşalmalar nedeniyle yenilecek muhtarlık seçimleri ile birlikte 7 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı.