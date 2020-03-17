YSK’dan flaş koronavirüs kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli bir karara imza attı.
Kurul, 15 ilde yeni kurulan 25 mahallede yapılacak muhtarlık seçimlerini erteledi. Önümüzdeki hafta başlayıp 6 nisan’a kadar tamamlanması beklenen seçimlerin 7 haziran 2020’de yapılması kararlaştırıldı.
Başkan Muharrem Akkaya başkanlığında toplanan Kurul’da, 15 ilde yeni kurulan 25 mahalede yapılacak muhtarlık seçimlerinin durumu görüşüldü.
Daha önce 2019’da kurulması kararlaştırılan ve 1 Ocak itibariyle faaliyete geçen bu mahallerde seçimlerin 22 Mart-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanmıştı.
Ancak YSK koronavirüs tedbirleri kapsamında bu seçimlerin ertelenmesine karar verdi. Seçimlerin istifa ve ölüm gibi boşalmalar nedeniyle yenilecek muhtarlık seçimleri ile birlikte 7 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı.
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