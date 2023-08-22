YTÜ'deki tarihi 'fil ahırı' öğrenci kantini oluyor

650- 700 metrekarelik bir alan var burada. O yapılar bu uzun tarih sürecinde yüklendikleri mesajı geleceğe aktarma noktasında da çok önemli. Tarihi yapı ve tarihi çevre kullanılmadığında ölmeye başlıyor, ne zaman boş bırakırsanız o yapı köhneleşmeye başlıyor. Yapıların kimliklerini bozmadan ve özelliklerini tahrip etmeden kullanmak bizim koruma ve restorasyon uzmanları olarak tercih ettiğimiz bir şey" ifadelerini kullandı.

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"BU ESERLERE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay ise, "Burada yapı ile alakası olmayan eklentiler eklenmiş. Bu da yapıya ağırlık yapıyor. Ayrıca yapının bazı kısımlarında çöpler, bakımsız yerler var ve buralarda da bir temizleme çalışması yapılması gerekiyor. Buranın öğrencilerin zaman geçirdiği bir alan ve kültür sanat merkezi olması gerekiyor. Şu anda çok bakımsız durumda. Buradaki çalışmaların en kısa sürede bitirilip üniversite öğrencilerinin kullanımına açılması gerekiyor. Türkiye´de de en çok tarihi yapının bulunduğu üniversite burası, tam 16 eser var. Burası çok güzel bir kampüs, bu eserlerimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.