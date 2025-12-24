Habertürk
        Yük treni kamyona çarptı! Sürücü öldü! | Son dakika haberleri

        Yük treni kamyona çarptı! Sürücü öldü!

        Kars'ta feci bir kaza meydana geldi. Hemzemin geçitte yaşanan olayda yük treni hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:25
        Yük treni kamyona çarptı! Sürücü öldü!
        Kars'ta yük treninin çarptığı hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Kars'tan Erzurum istikametine giden yük treni, Kümbetli köyü mevkisindeki hemzemin geçitte, Ali Sinan Çelik idaresindeki taş yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.

        Kazada kamyon devrilirken sürücüsü dışarıya fırladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve TCDD görevlileri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

