Yük treni kamyona çarptı! Sürücü öldü!
Kars'ta feci bir kaza meydana geldi. Hemzemin geçitte yaşanan olayda yük treni hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti
AA'da yer alan habere göre Kars'tan Erzurum istikametine giden yük treni, Kümbetli köyü mevkisindeki hemzemin geçitte, Ali Sinan Çelik idaresindeki taş yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.
Kazada kamyon devrilirken sürücüsü dışarıya fırladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve TCDD görevlileri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.