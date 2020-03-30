Halsizlik ve yorgunluk neden olur?

Yüksek ateş özellikle başta enfeksiyon, soğuk algınlığı, aşılar, grip gibi birçok nedenle ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklar da ve bağışıklık sistemi düşük olan yetişkinlerde görülür, çocuklar için daha tehlikeli olan bu hastalık ebeveynleri endişelendiriyor. Ebeveynler yüksek ateşin nasıl düşürülebileceğini merak ediyorlar. Yüksek Ateş Nedir Ve Neden Olur? Yüksel Ateşin Belirtileri, Nedenleri Nelerdir? Yüksek Ateşin Tedavisi Nasıl Olmalıdır? Yüksek Ateşe Ne İyi Gelir? Tüm detaylar makalemizde.

Ateş Nedir?

Vücut sıcaklığının normalin üstünde kabul edebilecek seviyelere yükselmesi durumuna yüksek ateş denir. Aslında yüksek vücut ısısındaki artış, bireyin bir enfeksiyonu çözmesine yardımcı olma durumudur.

Yetişkinlerde Yüksek Ateş Değerleri

Makat ya da kulaktan ölçüm: 38C ve üzeri,

Ağızdan ölçüm: 37,8 C ve üzeri,

Koltuk altından ölçüm:37,2 C ve üzeri

Çocuklarda Yüksek Ateş

Makat ya da kulaktan ölçüm: 38,1 C ve üzeri;

Ağızdan ölçüm: 37,6 C ve üzeri,

Koltuk altından ölçüm: 37,4 C ve üzeri.

Yüksek Ateş Neden Olur ve Nedenleri Nelerdir?

Vücutta oluşan bir enfeksiyon veya bir hastalık sonucu, bağışıklık sistemi tepki gösterir ve beynin hipolatamus adlı bölgesi vücut ısıyı yükselterek hastalığa neden olan organizmaları öldürmeye çalışır. Ancak, normal değerden fazla yükseldiği durumlarda tehlikeli hale gelebilir.

Ateşin yükselmesine neden olan durumlardan bazıları

Virüsler

Bakteriyel enfeksiyonlar

Güneş çarpması

Kulak enfeksiyonu

Soğul algınlığı ve grip

Zatürre

İdrar yolları enfeksiyonu

Yüksel Ateşin Belirtileri Nelerdir?

Titreme, ürperme, kasılma,

Kaslarda ve eklemlerde ağrı,

Baş ağrısı,

Aşırı terleme ve aralıklarla soğuk soğuk terleme,

Kalp hızında artış, çarpıntı,

Yüzde kızarıklık,

Baygınlık hissi,

Baş dönmesi,

Güçsüzlük,

İştah kaybı,

Çocuklarda ve bebeklerde sinirlilik huysuzluk hali,

Çocuklarda kulak ağrısı, kusma, ishal,

Çok yüksek ateş durumunda halüsinasyon, kafa karışıklığı.

Yüksek Ateşte Tedavi Nasıl Olmalıdır?

Ateş çok yüksek değilse doktor ilaç önermeyebilir. Hafif yüksek ateş mikropları öldürerek var olan hastalığın iyileşmesini sağlayacaktır. İşte orta ve yüksek ateş için tedavi yöntemleri;

Yetişkinlerde İlaç Tedavisi

Reçetesiz ilaçlar; Ateşin yüksek ve orta şiddetli olması halinde doktor reçetesiz ilaçları önerebilir ve bu ilaçlar, kullanma talimatlarına ayrıca doktorun tavsiyesine uygun olarak kullanılmalıdır ve kesinlikle doz aşımı yapılmamalıdır.

Reçeteli ilaçlar; Ateşe sebep olan asıl nedenlere bağlı olarak doktor bazı ilaçları reçete edebilir. Örnek verecek olursak, ateşe sebep olan bakteriyel enfeksiyonsa doktor antibiyotik önerecektir. Ateşin sebebi virüsse antibiyotik verilmez çünkü virüslerin tedavisi yoktur ancak ateşi düşürmeye yarayan semptom giderici ilaçlar verebilir ve hastaya bol sıvı istirahat etmesi önerilebilir.

Çocuklarda Yüksek Ateş Tedavisi

6 aylıktan büyük çocuklarda hafif yüksek ateş görüldüyse, yani 38.3 derece altında ise, doktora götürme öncesinde şunları yapınız;

Serin ortamlarda tutun,

Hafif giysiler giydirin,

Su, sulandırılmış meyve suları gibi sıvılar içirin,

Çok hareket etmesini engelleyin

Ateş düşürücü verebilirsiniz.

Su Ve Bez İle Ateş Nasıl Düşürülür?

Bu işlem için kesinlikle soğuk su kullanılmamalı veya soğuk duş yaptırılmamalı. Bu çocukta üşüme ve titremeye sebep olduğundan ateşin daha da yükselmesini sağlar. Ayrıca suya kesinlikle alkol eklemeyin veya cildini alkolle silmeyin, çünkü ciltten emilim ile ciddi yan etkilere gösterebilir.

Çocuğunuz 6 aylıktan küçükse ve ateşi 38,3 derecenin üzerindeyse derhal doktora götürmek gerekiyor. Bu esnada ılık su uygulaması yapılabilir ve ateş düşürücü ilaç verilebilir.