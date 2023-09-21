Yüksek dağ iklimi nedir, nerelerde görülür? Yüksek dağ iklim tipi özellikleri İklimler, bir bölgede gerçekleşen tüm hava olaylarının uzun yıllar gözlemlenmesi ve bu gözlemler sonucu elde edilen verilerin ortalamasının alınması ile saptanmaktadır. Bilindiği üzere sıcaklık, basınç, nem, rüzgarlar ve yağışlar bir bölgenin iklimini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. İşte tüm bu meteorolojik fenomenlerin gözlemlenmesi ve ortalamaların alınması bizlere bölgelerin iklim şartlarını verirler.

İsminden de anlaşılacağı üzere yüksekliği fazla olan dağlık alanlarda görülen yüksek dağ iklimi, çevresine kıyasla farklı özellikler göstermektedir. Peki, yüksek dağ iklimi yağış rejimi ve toprak tipi nedir? Yüksek dağ iklim tipi nedir? İşte, tüm detaylar…

Yüksek Dağ İklimi Nedir?

Çoğunlukla 1000 ile 1200 metrenin üzerindeki rakımlarda görülen yüksek dağ iklimi, çok uzun süren ve çok soğuk olan kış ayları ile dikkatleri çekmektedir. Yaz aylarının ise oldukça kısa sürdüğü ve serin olduğu bu iklim tipi, dağların yüksekliklerine bağlı olarak ortaya çıkmakta ve bu sebeple de çevresinde yer alan düzlüklerin iklimleri ile farklılık göstermektedir.

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Çevresine oranla yıllık sıcaklık farkı ve yağış miktarının da fazla olduğu yüksek dağ ikliminde görülen yağışların türü ise yamaç yağışlarıdır. Bir yamaç boyunca yükselen havanın soğuması ve belirli bir yükseklikten sonra yağış bırakması ile ortaya çıkan bu yamaç yağışları, farklı yüksekliklerde farklı bitki örtüsünün ortaya çıkmasına da olanak sağlamaktadır. Ortalama sıcaklıkların oldukça düşük olduğu bu iklim tipinde topraklar ise genel olarak buzlarla kaplıdır.

Yüksek Dağ İklimi Özellikleri

Yüksek dağ iklimi her ne kadar soğuk kuşak iklimlerinden bir tanesi olsa da ılıman ve sıcak iklim kuşağında yer alan dağların yüksek kesimlerinde görülmektedir.

Yüksek dağ iklimi 1000 ile 1200 metre yükseklikte rakımlarda gözlemlenir.

Yıl boyunca oldukça soğuk olan bu iklimde yıllık sıcaklık farkları 10 santigrat derece seviyesindedir.

Çevresine göre yüksek kesimlerde rastlanan bu iklimde yıllık sıcaklık ve yağış miktarları, çevresindeki düzlüklere göre farklılık gösterebilmektedir.

Yüksek dağ ikliminde görülen yağışlar, orografik (yamaç) yağışlarıdır. Dağların yamaçları boyunca yükselen hava kütlelerinin soğuması ile gerçekleşen bu yağışlar, farklı rakımlarda farklı bitki örtülerinin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.

Yüksek dağ ikliminde görülen yağışlar yaz ve ilkbahar aylarında yağmur; sonbahar ve kış aylarında ise kar şeklindedir.

Tıpkı diğer soğuk kuşak iklimlerinde olduğu gibi bu iklim tipinde de yüksek rakımlarda toprağın üstü buzullar ile kaplıdır.

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Yüksek Dağ İklimi Nerelerde Görülür?

Ilıman ve sıcak iklim kuşağı içinde bulunan bölgelerin yüksek dağlarında görülen bu iklim tipine Asya kıtasında yer alan Himalayalarda, Avrupa kıtasında yer alan Alplerde ve Amerika kıtasında yer alan And dağlarında rastlamak mümkündür.

Yüksek Dağ İklimi Yağış Rejimi

Yüksek dağ ikliminde görülen yağışlar ilkbahar ve yaz aylarında yağmur; kış ve sonbahar aylarında ise kar şeklinde kendini göstermektedir. Her ne kadar bu alanlar çevrelerine göre daha fazla yağış alsalar da yağış rejimleri yine de düzensizdir.

Yüksek Dağ İklimi Toprak Tipi

Yüksek dağ ikliminin görüldüğü alanlarda hem toprak hem de bitki örtüsü rakıma göre farklılık göstermektedir.

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