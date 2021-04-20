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Yüksek riskli ilde eğlence mekânları tıklım tıklım

Koronavirüs haritasında yüksek riskli kentler arasında alan Konya'da eğlence mekânları tıklım tıklım. Kovid-19 tedbirleri gereği kapalı olması gereken eğlence mekânlarında maskesiz ve mesafesiz eğlence baskınlara rağmen engellenemiyor. Son 24 saatte 3 mekân faaliyetten men edilirken, maskesiz mesafesiz eğlence yapan 50 kişiye ceza kesildi

Yüksek riskli ilde eğlence mekânları tıklım tıklım
HABERTURK.COM

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'da kaçak faaliyet gösteren eğlence mekânları ve kumarhaneler koronavirüs riskini rağmen yasa dışı faaliyetlerini sürdürüyor. Hem işletmeciler hem de bu mekânlara gidenler halk sağlığını tehdit ediyor.

Polis ise kapalı olması gerektiği halde faaliyet gösteren mekânlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ceza ve uyarılara rağmen açık olan kumarhane ve eğlence mekânlarında manzara değişmiyor. Daha mühürlenmesinin üzerinden 24 saat geçmeyen mekanlardaki 50 kişiye ceza kesildi. Maskesiz ve mesafesiz eğlenceye gelenlerin suçüstü yakalandığı 3 mekân faaliyetten men edildi.

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