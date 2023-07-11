Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'den Habertürk'e açıklamalar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den Habertürk'te Kemal Öztürk'e açıklamalar...

Yener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türk halkı demokrasiye inancını bir kez daha ortaya koymuştu. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin siyasi tartışmaların ötesinde özel bir anlamı bulunmaktadır. Bu seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen seçim olmuştur. Seçimler Türk siyasi hayatında bir takım ilklerin gerçekleştiği seçimler olarak tarihte yerini alacaktır. Türk siyasi hayatında ilk kez 1999 yılında 20 siyasi partinin katılımış, en son 14 Mayıs'ta 24 siyasi partinin katılımıyla en fazla parti katılımının gerçekleştiği seçimler olmuştur. En çok katılımın gerçekleştiği seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi ayrı bir anlam kazanmıştır. Türk siyasi hayatında ayrıca ilk kez ikinci tur seçimleri yapılmıştır. 6 Şubat'ta meydana gelen 9 milyon seçmen ve 11 ilimizi etkileyen deprem ortamında ilk kez seçim tecrübesi yaşadık. Bu seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığı adaylarının imza karşılığı aday gösterilmesi sürecinde bir Cumhurbaşkanı adayının adaylıktan vazgeçtiği bir süreç yaşanmıştır. Bu takvim içerisinde bir Cumhurbaşkanı adayının yarıştan çekildiği görülmüştür. Yapılan yasal düzenlemelerle ilk kez bu seçimlerde görme engelli vatandaşlarımız için oy kullanma şablonu kullanılmıştır.

"SEÇİMLER ŞEFFAF VE GÜVENLİ OLMUŞTUR"

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Dünyadaki seçim sistemlerinin güvenli olup olmadığına ilişkin bir yorumda bulunmak şahsen doğru olmayacağı düşüncesindeyim. Ülkemizde şeffaf, denetime açık olmasıyla güvenilir olduğuna inanmaktayım. Seçimler yargı gözetiminde yapılmaktadır. YSK, il ve ilçe seçim kurulu, yargıçlardan oluşmaktadır. YSK'da ve diğer kurullarımızda siyasi partilerimizin temsilcileri de bulunmaktadır. YSK gözetiminde yapılan seçimler gayet şeffaf ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Oy verme gününde, oy verme öncesinde, sırasında ve sonrasında sandık kurulları işlemlerini yürütmekte olup, sandık kurullarında bir başkan, bir üye yasanın öngördüğü koşullara göre bilirlendi. 5 siyasi parti temsilcisinin de katılımının sözkonusu olduğu ve tüm kararlarının oy çokluğuyla alındığı, işlemlerin tutanak altına alındığı ve ıslak imza ile imza altına alınmasıyla güvenir olduğunu söylemek mümkündür.

"YSK KARARLARI İNCELEYİP KARARA BAĞLAMIŞTIR"

Özellikle basın ve ajanslarda seçim günü gecesi veya ertesi günü sonuçlarının, milletvekili sayılarının ilan edildiğini görmekteyiz. Resmi sonuçlarının ilan edilmesi için itiraz süreleri sözkonusudur. Kamuoyu bu dönemde daha çok milletvekili seçilen bakanlarımızın yemini konusuna odaklandığı için bilerek veya bilmeyerek kamuoyu manipüle edilerek YSK'nın geciktirdiği ifade edilmiştir. Ayrıca ikinci tur oylaması oldu. Biz her iki seçimde işleyecek takvim, sürelere ilişkin siyasi partilerimiz ve kamuoyuyla paylaştık. İkinci tur oylama için öngörülen sürelen, milletvekili seçim sonuçlarının ilanıyla karşılaştırılıp, bilerek gecikme yaptırıldığı yorumlar yapıldığını gördük. Öncelikle sandık kurullarının seçim sonuçları tutanaklarına itiraz süreleri sözkonusudur. Prosedürler işlediği zaman, 298 sayılı yasada öngörülen sürelere riayet etmek zorundayız. YSK kendisine yapılan itirazları inceleyip karara bağlamıştır.

"TÜM SÜREÇLER İMZALI TUTANAK ÜZERİNDEN YÜRÜR"

Sandık kurulları 7 kişiden oluşmakta. Bir başkan bir üyesi kamu görevlileri, 5 tanesi siyasi parti temsilcilerinden oluşmakta. Sandık başı işlemlerini o esnada orada bulunan vatandaşlarımız, siyasi parti müşahitleri, milletvekili adaylarımız ve Cumhurbaşkanı adaylarının yetkilerinin izleme hakları vardır. Basının da kendisine ayrılan bölgede seçim iş ve işlemlerini etkilememek kaydıyla oy sayımını inceleme, takip etme hakkı sözkonusudur. Kurumumuz yerel, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının taleplerini olumlu karşılamıştır. Bu kurul oy verme gününde tüm işlemleri yapmakta ve tutanak altına alıp imzalamaktadır. Bundan sonraki tüm süreçler bu imzalı tutanaklar üzerinden yürümektedir. Müşahitlerin görev yerine gitmemeleri partilerin kendi iç meselesidir. Müşahitlerin bulunması ya da bulunmaması kurulun çalışma sistemi karşısında oyların farklı yazılması durumu sözkonusu değildir.

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