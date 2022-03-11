Yüksek zeka aşkta dezavantaj! 0:00 / 0:00



‘Kadir Kaymakçı ile Konuşmadık Demeyiz’de bu hafta Sinirbilim Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oktar Güloğlu ile ‘aşkın bilimi’ni konuştuk. Parkinson hastalığı ile ilgili çalışmaları sırasında dopomin nöronlarını incelerken ‘aşk’ı bulan Güloğlu bilimin aşka bakışını anlattı. İlk görüşte aşk gerçek mi? Çekici olmak aşkta avantaj mı? Hoşlandığınız kişiyi kendinize aşık etmek için taktiler işe yarıyor mu? Beyin aşık olacağı kişide ilk neye bakıyor? Erkekte kelliğin aşka faydası var mı? Aşkta yüksek zeka avantaj mı dezavantaj mı? Karşımızdaki kişinin bize aşık olduğunda vücudunun verdiği sinyaller neler? Aşkın ömrü kaç yıl? Aşık olduğunda erkeği daha minnoş yapan hormon hangisi? Oksitosinin aşkta etkisi ne? Birbirini hiç tanımayan iki kişi kaç dakikada sırılsıklam aşık olabilir? Sirke sinekleri ile insanların aşk acısına verdikleri benzer tepki ne? Ayrılırken neden mutluluk hormonu dopomin salgılıyoruz? ‘Aşkı’ daha yakından tanımak için bu sohbeti kaçırmayın…