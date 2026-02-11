Yükseköğretimde kadın öğrencilerin oranı yüzde 53,2'ye ulaştı

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2020 akademik yılında yüzde 49,1 olarak kaydedilen kadın öğrenci oranı, 2025'te yüzde 53,2 ile tarihi seviyeye yükseldi.

Toplam öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313, kadın öğrenci sayısı 3 milyon 634 bin 91 oldu. Ön lisans programlarında 2020'de yüzde 51,6 olan kadın öğrenci oranı, geçen akademik yılda yüzde 54,4 seviyesine ulaştı.

Lisans düzeyinde de kadın öğrenci oranı aynı dönemlerde yüzde 47,5'ten yüzde 52,4'e yükselerek erkek öğrencileri geride bıraktı.

Yüksek lisans programlarında 2020 yılında yüzde 48,2 olan kadın öğrenci oranı, 2025'te yüzde 50,6'ya çıktı. Doktora programlarında da kadın öğrenci oranı yüzde 47,7'den yüzde 51,3'e yükseldi. Böylece doktora düzeyinde öğrenim gören kadınların oranı ilk kez erkekleri geçti.

REKLAM

YÖK tarafından alınan kararla, 2023'ten itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 34 yaş üzeri kadınlara ek kontenjan tanımlanarak pozitif ayrımcılık uygulaması başlatılmıştı.

Düzenlemeyle eğitimlerine çeşitli sebeplerle ara vermek zorunda kalan 34 yaş üstü kadınlara, üniversiteye başlayarak eğitim hayatlarına yeniden yön verme imkanı tanındı.