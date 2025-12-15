Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Yüksel Yıldırım açıkladı: Thomas Reis... - Yılport Samsunspor Haberleri

        Yüksel Yıldırım açıkladı: Thomas Reis...

        Konferans Ligi ve Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftara mesaj veren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksel Yıldırım açıkladı: Thomas Reis!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde 6 maçtır kazanamayan Samsunspor, dün de RAMS Başakşehir'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Müsabakada birçok futbolcu taraftar tarafından ıslıklanırken, yurt dışında bulunan Yüksel Yıldırım ise sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, taraftara seslendi.

        "SİZLER GİBİ KAHROLDUM"

        Camiasına El Salvador'dan seslendiğini ifade eden Yüksel Yıldırım, "Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde almadım ama Şampiyonlar Ligi'nde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

        REKLAM

        "REIS İLE 2 YIL SÖZLEŞME UZATACAĞIZ"

        Teknik Direktör Reis'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yenileneceğini duyuran Başkan Yıldırım, "Thomas Reis hocamızla sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı oluşturmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz" diye konuştu.

        "MAINZ MAÇINA ÖZEL PRİM AÇIKLAYACAĞIM"

        Konferans Ligi son maçına özel prim açıklayacağını da dile getiren Yıldırım, "Şimdi hedef Mainz maçı. Latin Amerika'daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador'dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme