Yüksel Yıldırım açıkladı: Thomas Reis...

Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde 6 maçtır kazanamayan Samsunspor, dün de RAMS Başakşehir'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Müsabakada birçok futbolcu taraftar tarafından ıslıklanırken, yurt dışında bulunan Yüksel Yıldırım ise sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, taraftara seslendi.

"SİZLER GİBİ KAHROLDUM"

Camiasına El Salvador'dan seslendiğini ifade eden Yüksel Yıldırım, "Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde almadım ama Şampiyonlar Ligi'nde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"REIS İLE 2 YIL SÖZLEŞME UZATACAĞIZ"

Teknik Direktör Reis'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yenileneceğini duyuran Başkan Yıldırım, "Thomas Reis hocamızla sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı oluşturmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz" diye konuştu.