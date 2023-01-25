Yulaf Nasıl Tüketilir? Yulaf En Sağlıklı Bir Şekilde Nasıl Yenir?

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Yulaf dünyanın en sağlıklı ve besleyici gıdalarından biri olarak kabul edilir. Glutensiz bir tahıl olan yulaf lif, magnezyum, fosfor, bakır, çinko, demir ve antioksidanlar gibi vücudun ihtiyacı olan tüm besinleri içerir. Diyet yapanların, zayıflamak ve sağlıklı bir yaşam isteyenlerin ilk tercihi olan yulaf uzun süre tokluk hissi verir. Zengin protein deposu olan yulaf insan vücudu için gerekli olan temel aminoasitleri de kendisinde barındırır. Kardiyovasküler hastalıkları önleyen, kan şekerini düzenleyen, kanser riskini azaltan ve sağlığa birçok faydası olan yulaf herkesin mutlaka tüketmesi gereken tahılların arasında ilk sırada yer almalıdır. Peki sağlığa pek çok faydası olan yulaf en sağlıklı nasıl yenir? Yulaf ezmesi zayıflatır mı? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Yulaf Nasıl Tüketilir?

Yulaf yüksek lif oranı ve en belki de en önemlisi glutensiz olması dolayısıyla son zamanlarda herkesin tercih ettiği bir tahıldır. Birçok farklı şekilde tüketilebilen yulafın kullanım alanları ise şöyledir:

Yulaf tüketmenin en yaygın yollarından biri yulafı süt ya da yoğurt ile karıştırıp yemektir. Kahvaltılarda ara öğünlerde sıkça tüketilen bu besleyici tahıl deposu yiyeceğe mevsimine göre meyvelerde ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda kayısı, kuru incir, hurma gibi kuru yemişler de katılarak bu sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık daha besleyici hale getirilebilir.

Vegan beslenmeyi tercih edenler için de yulaf muhteşem bir kurtarıcıdır. Benzer tarifi soya sütü, hindistancevizi sütü ya da badem sütü ile de deneyebilirsiniz.

Yulafı un haline getirilip ekmek, poğaça, kek, kurabiye gibi hamur işleri de yapabilirsiniz.

Diyabet hastaları, kilo vermek isteyenler ya da çocuklar için şekersiz, pekmez ya da bal kullanarak sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

Yulaf En Sağlıklı Nasıl Yenir?

Yulafı en sağlıklı haliyle tüketmek için şekersiz yulaf ezmesi hazırlanabilir. Şekere alternatif olacak kuru meyveler ya da balla tatlandırılarak yulaf ezmesi hazırlanabilir. Aynı zamanda glutensiz bir yapıya sahip olan yulaf gluten hassasiyeti olan ya da çölyak hastalarının güvenle tüketebileceği tahılların başında gelir. Sağlıklı bir beslenmede önemli olan yiyecekleri en doğal haliyle tüketmektir.

Zayıflamak İçin Yulaf Nasıl Tüketilir?

Yulaf zayıflamak isteyenlerin öncelikle tercih ettiği bir tahıldır. İçerdiği yüksek lif oranından dolayı hem besleyici hem uzun süre tok tutar. Aynı zamanda protein ve vitaminler gün boyu enerji de verir. Zayıflamak için yulaf tüketmek isteyenler sütle haşlayıp lapa şeklinde tüketilebilir. Bunun yanında yoğurt ile birlikte kuru ya da taze meyvelerle birlikte de tüketilebilir.

Yulaf Ezmesi Her Gün Yenir Mi?

Yulaf ezmesi ara öğünlerde ya da kahvaltılarda tüketilebilen son dönemin popüler yiyeceklerinin başında gelir. 100 gram yulafın besin değeri ise şöyledir:

Protein: 16.9 g.

Karbonhidrat: 66,2 g.

Lif: 10,6 g.

Yağ: 6,9 g.

Kalsiyum: 54 mg.

Potasyum: 429 mg.

Demir: 4,72 mg.

Yulaf ezmesini her gün tüketmekte herhangi bir sakınca yoktur.

Yulaf Suyla Mı Sütle Mi Yenir?

Yulaf ezmesi suyla mı yoksa sütle mi yenir sorusu hep akılları kurcalayan bir soru olmuştur. Yulaf ezmesi yapılacaksa süt ya da su kullanılabilir. Eğer yulafı çiğ olarak yiyecekseniz o zaman süt kullanılması daha doğru olacaktır.

Yulaf Ezmesi Zayıflatır Mı?

Yulaf yüksek besin değerine sahip bir tahıl olduğu için uzun süre tokluk hissi verir. Yaygın inanışın aksine yulaf tek başına zayıflamak için yeterli değildir. Tokluk hissinden dolayı zayıflamak isteyenlerin diyetlerine katkı sağlayan bir besindir. Yulaf ezmesini zayıflamak için kullanmak isteyenler kahvaltılarda ya da ara öğünlerde kullanabilir.

Diyette Yulaf Ezmesi Nasıl Tüketilir?

Diyette yulaf ezmesi tüketmek isteyenler için birçok tarif karşımıza çıkar. Bunlar arasında en yaygın olanı yulaf ezmesidir. Yulaf ezmesini sütle pişirerek içerisine kuru meyveler eklenip tüketilebilir. Bunun yanında çiğ olarak yulafı yoğurtla karıştırıp taze meyveler ya da kuru meyveler kullanarak diyetinizde uzun süre tok ve enerjik kalabilirsiniz.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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