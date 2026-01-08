Yumaklı: Belediyeler görevlerini yerine getirmeli

Habertürk
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme ve kullanma suyunu sağlama sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu belirterek, "Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 21:57 Güncelleme: 08.01.2026 - 21:57
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından paylaşım yaparak, son günlerde Ankara'da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerinin gizlenerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulunulduğunu kaydetti.

        Vatandaşların ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulundu.

        "BELEDİYELER GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEYİ TERCİH ETMELİ"

        Yumaklı, yıllardır yenilenmeyen altyapıların, göz ardı edilen yatırımların ve yüksek su kayıp-kaçak oranlarının ortada olduğuna dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

        "Konuyu çarpıtarak algı oluşturma çabası ne sorunu çözer ne de vatandaşın mağduriyetini giderir. Su yönetimi, bahane üretme değil, planlama, zamanında yatırım yapma, kaynakları doğru yönetme ve hesap verebilme işidir. Belediyeler artık sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmelidir. Devlet Su İşleri, görev alanı çerçevesinde üzerine düşeni yapmış, verileriyle ve açıklamalarıyla durumu şeffaf biçimde ortaya koymuştur. Bakanlık olarak, ülkemizin su kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara bütün hızımızla devam edeceğiz."

