Yumurta protein miktarı: 1 adet yumurtada kaç gram protein var?

Sadece protein miktarıyla değil, vücut tarafından emilme oranıyla da rakiplerine fark atan yumurta, doğanın en mükemmel paketlenmiş gıdalarından biri olarak kabul edilir. Ancak yıllarca kolesterol korkusuyla sarısından uzak durulan, bazen sadece beyazı tüketilen bu besinin gerçek potansiyeli, sarısı ve beyazının dengesinde saklıdır. Bir yumurtanın kaç kalori olduğu, proteinin hangi kısımda toplandığı ve haşlanmış ile sahanda pişirme arasındaki farkları bu içeriğimizde tüm yönleriyle inceliyoruz. Beslenme planınızı güçlendirmek için okumaya devam edin...

1 ADET YUMURTADA KAÇ GRAM PROTEİN VAR?

Yumurtanın içerdiği protein miktarı, doğal olarak yumurtanın boyutuna göre değişiklik gösterir. Marketlerde satılan yumurtalar genellikle boyutlarına göre sınıflandırılır ve bu sınıflandırma besin değerlerini doğrudan etkiler. Ortalama büyüklükte (Large - L boy) bir yumurta yaklaşık 50-55 gram ağırlığındadır ve ortalama 6 ila 6.5 gram protein içerir. Daha küçük boy (Small - S) yumurtalarda bu miktar 4.5-5 grama düşerken, çok büyük boy (Jumbo) yumurtalarda 7-8 grama kadar çıkabilir.

REKLAM Sporcuların ve diyet yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de proteinin yumurtanın neresinde olduğudur. Yaygın inanışın aksine, protein sadece yumurta beyazında bulunmaz. Ortalama bir yumurtadaki proteinin yaklaşık 3-3.5 gramı yumurta beyazında, geri kalan 2.5-3 gramı ise yumurta sarısında bulunur. Yani yumurtanın sarısını ayırıp attığınızda, proteinin neredeyse yarısını ve besleyici vitaminlerin büyük bir kısmını çöpe atmış olursunuz. Yumurta beyazı, yağsız ve saf protein kaynağı olmasıyla öne çıksa da, yumurta sarısı besin yoğunluğu açısından daha zengindir. YUMURTA BESİN DEĞERLERİ VE 1 YUMURTA KAÇ KALORİ? Yumurta, düşük kalorili olmasına rağmen içerdiği zengin besin öğeleriyle "yoğun besleyici" gıdalar sınıfına girer. Ortalama bir büyük boy haşlanmış yumurta yaklaşık 70-75 kalori içerir. Bu kalorinin büyük bir kısmı yumurta sarısındaki sağlıklı yağlardan gelir. Yumurtanın beyazı ise oldukça düşük kalorilidir (yaklaşık 15-17 kalori) ve neredeyse hiç yağ içermez. Yumurtanın besin profilini incelediğimizde karşımıza çıkan tablo şöyledir: