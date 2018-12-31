Sungur, yaptığı açıklamada, 2018 yılını değerlendirdi, sektör olarak gelecek yıldan beklentilerini aktardı.
Yumurta ihracatının, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 büyüyerek 390 milyon dolar civarında hesaplandığını belirten Sungur, "Son 10 yıldır 18 milyon dolardan 400 milyon dolarlara çıktık, bu yıl ihracatta bir rekor olacağını düşünüyoruz. 2018 sonunda 425 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz." diye konuştu.
Sungur, bu sene ağustos-ekim aylarında mısır ve buğday fiyatlarında artış olduğuna dikkati çekerek, "Tüccarlar piyasada mısır stoku yaptılar. Döviz yükselişi nedeniyle tüccarların yurt dışından gelecek mısırın da yüksek fiyata geleceğini düşünmesinden ötürü kısa bir dönem mısır bulmakta zorlandık. Geçmiş yıllarda ağustos-ekim aylarında genellikle yem fiyatları da yumurta fiyatları da düşük olurdu ama bu sene ikisi de yükseldi. Yumurta fiyatları üretici bazında 40 kuruşlara kadar çıktı." ifadelerini kullandı.
Yumurta üreticilerinin ham maddelerinde birçok ithal ürün olduğunun altını çizen Sungur, işletmelerin tamamının kredi kullandığını ve bu yıl faizlerin yükselmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini söyledi.
Sungur, Türkiye'nin genel ekonomik durumu açısından 2019'un olumlu bir yıl olacağını öngördüklerinin altını çizerek, "2019 yılı için sektörel bir kriz beklemiyoruz." dedi.
Bu yılın başlarında maliyetlerin altında yumurta satışları olduğuna işaret eden Sungur, yem fiyatlarının stabil hale geldiğini belirtti. Sungur, yeni yılda yumurtada çok büyük karlar beklemediklerini sadece istikrar olmasını istediklerini aktardı.
Sungur, kayıt dışı üretimin sektör temsilcilerini ve tüketicileri olumsuz etkilediğine değinerek, "Bizim kayıtlı üreticilerimiz tüketiciye daha güvenli ürün sunmak için birkaç denetim geçirirler. Öbür tarafta vergi ödemeden oluşan bir tavukçuluk var. Organik veya gezen tavuk adı altın bir üreticilik söz konusu. Burada üretici de aldatılıyor. Bizim kayıt altında organik yumurta üreten üreticilerimiz var. Tüketiciler, üzerinde kod bulunan yumurtaları kontrol ederek almalılar." dedi.
Sektörün yumurta üretiminin vergisinin düşürülmesi konusunda beklentileri olduğunu belirten Sungur, bu sayede en ucuz ve kolay protein kaynağı olan yumurtanın tüketiminin de artacağını sözlerine ekledi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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