“Besin kombinasyonu”son zamanlarda sık duyduğumuz terimlerden biri. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre zayıflamak için yediklerimiz veya faydalı diye birlikte tükettiğimiz besinler tam tersi etki de yaratabiliyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, bu gerçeği örneklendirerek, “Meyveler sağlıklı besinler olarak değerlendirilse de birçok meyvenin aynı anda tüketilmesi kişiye hiçbir yarar sağlamayabilir. Hayvansal protein de hataların sık yapıldığı besin grupları içindedir. Bu nedenle; Et, balık, tavuk ile süt, süt ürünleri ve yumurtayı ayrı tüketmeniz gereklidir” diyor.
SOĞAN VE SARIMSAĞI BİRLİKTE TÜKETMEYİN
Soğan ile sarımsağı birlikte tüketmekten de kaçınılması öneriliyor. Bu ikilinin fazla tüketilmesi, ciltte lekelere, baş dönmesine ve midede hazımsızlığa yol açabiliyor. Çay ve kahvenin yemeklerle birlikte içilmesi ise alınan demir miktarını düşürüyor. Uzmanlar buradan yola çıkarak “Bu içecekleri yemekten en az 45 dakika sonra içmeniz gerek” diyor.
KAHVALTIDA HEM YUMURTA HEM ÇAY OLMAZ
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta, demir içeriği ve vücutta emilimi açısından zengin bir hayvansal besin olarak değerlendiriliyor. Kahvaltıda tüketilen yumurta ile birlikte çay içilmesi ise yanlış bulunuyor. Bunun nedeninin çayın içerisinde bulunan ‘tanen’ adlı maddenin demir emilimini azaltması olduğu belirtiliyor. Bu nedenle sağlık açısından yumurta-çay ikilisinin bir arada tüketilmemesi öneriliyor.
YOĞURT VE TURP İKİLİSİ ZEHİRLENME RİSKİNİ ARTIRABİLİR
İki asidik besinin bir arada tüketilmesi, zehirlenme riskinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Yemeklerin yanında aynı anda tüketilen yoğurt ve turp, midede yanma ve ekşimeye yol açıyor. Bu durum beslenme ve sindirim açısından sorun anlamına geldiği için ayrı ayrı tüketilmeleri, vücudun yapısı açısından daha doğru bulunuyor. Yoğurtlu yemeklerin yanında sirke gibi ekşi gıdaların tüketilmesi de önerilmiyor.
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