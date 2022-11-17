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Haberler Dünya Yunan Dışişleri Bakanı Trablus'ta uçaktan inmeyi reddetti
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ziyarete geldiği Libya'nın Trablus kentinde uçaktan inmeyi reddederek geri döndü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ziyarete geldiği Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmadan havaalanından ayrıldı. Libya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz." denildi

Yunan Dışişleri Bakanı Trablus'ta uçaktan inmeyi reddetti
Yunan Dışişleri Bakanı Trablus'ta uçaktan inmeyi reddetti
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AA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Libya’nın başkenti Trablus’ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden oldu.

​​​​​​​Libya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus’u ziyaret etme izni verdi." ifadeleri kullanıldı.

Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush
Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır."

Dendias’ın bugün Trablus’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi ve daha sonra Bingazi’ye geçerek Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu. ​​​​​​​

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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