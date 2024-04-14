Yunan taraftarlardan Edin Dzeko'ya ilginç tepki!
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşırken Yunan taraftarlardan Edin Dzeko'ya ilginç bir tepki geldi. Müsabakada Türk bayrağını gösteren Boşnak yıldızın sahibi olduğu restoran hakkında kötü yorumlar yapılmaya başlandı
Olympiakos taraftarlarından, Fenerbahçe maçının ardından tribünlere Türk bayrağı gösteren Edin Dzeko için ilginç bir hamle geldi.
Yunan ekibinin taraftarları, Edin Dzeko'nun sahibi olduğu Dubrovnik kentinde bulunan 'Restaurant Ezza' hakkında TripAdvisor uygulamasında kötü yorumda bulunmaya başladı.
Organize bir şekilde hareket eden taraftarlar, restorana düşük puan vererek, mekanın popülerliğini düşürmeye çalıştı.
Yunan taraftarların bu hamlesinden sonra sarı lacivertli takımın taraftarları, Edin Dzeko'ya destek vererek restorana yüksek puan vermeye başladı.
Fenerbahçe, deplasmanda oynanan ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup olmuştu. Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçı perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.