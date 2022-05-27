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Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 45 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
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DHA

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik 109 No'lu botu, bugün saat 07.00 sıralarında, Foça açıklarında, denizde 3 can salı olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, can sallarında bulunan kişilerin kaçak göçmenler olduğun belirledi. Bota alınarak balıkçı barınağına getirilen toplam 45 kaçak göçmen, ilk sorgularında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini söyledi. 5'i çocuk, 6'sı kadın toplam 45 kaçak göçmenin Suriye, Yemen ve diğer Afrika ülkelerinin vatandaşı oldukları tespit edildi.

Kaçak göçmenler barınakta, Sahil Güvenlik tarafından Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bazılarının daha önce de yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalıştıkları, her defasında değişik kimlik bilgisi ve ülke adı verdikleri belirlendi.

Daha önce parmak izi alınıp yeniden yakalandığında değişik bilgiler verenlerin ayrıca soruşturmaya tabi tutulduğu bildirildi. Kaçak göçmenler yasal işlemleri tamamladıktan sonra Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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