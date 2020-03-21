Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Öte yandan depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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