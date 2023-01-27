Yunanistan'da telefon dinleme iddiaları: Hükümet güvenoyu aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Yunanistan'da telefon dinleme iddiaları: Hükümet güvenoyu aldı

Yunanistan’da, ana muhalefetteki solcu Syriza partisi lideri Aleksis Çipras'ın hükümet elyhine verdiği gen soru önergesi için Yunan Parlamentosu'nda yapılan oylama Yeni Demokrasi Partisi (YDP)nin güvenoyu almasıyla sonuçlandı.

Yunanistan'da telefon dinleme iddiaları: Hükümet güvenoyu aldı
BBC TÜRKÇE

Stelyo Berberakis / Atina

Yunanistan’da, ana muhalefetteki solcu Syriza partisi lideri Aleksis Çipras'ın hükümet elyhine verdiği gen soru önergesi için Yunan Parlamentosu'nda yapılan oylama Yeni Demokrasi Partisi (YDP)nin güvenoyu almasıyla sonuçlandı.

Gensoru önergesi ile ilgili parti liderlerinin katılımıyla, 300 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 299 milletvekili yer aldı.

156 sandalyesi bulunan iktidar partisi YDP, muhalefet partilerinin toplam 143 oyuna karşılık, tüm milletvekillerinin katılımıyla güvenoyu almış oldu.

Syriza lideri Çipras bu gensoru önergesi ile Başbakan ve YDP lideri Kiryakos Miçotakis'in, başta Yunan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı olmak üzere, aralarında bakan, gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 10'dan fazla kişinin telefonlarını dinlemekle suçlamıştı.

Bu kişilerin telefonlarının 2 yıl boyunca Yunan istihbarat örgütü EYP tarafından dinlendiğinin delili olarak “Bireylerin İletişim Verilerini Koruma” kurumundan (ADAE) aldığı resmi raporu gösteren Çipras, hükümetin derhal istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Çipras, parlamentoda oylamadan önce yaptığı konuşmada “Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay 2.başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, silahlanmadan sorumlu savunma bakanlığı görevlilerinin telefonları niçin dinlenir? Bu kişiler casus mu? Yoksa başka bir nedenle mi dinleniyordu?” sorusunu bir kez daha yineledi.

Telefon dinlenmelerinden haberi olmadığında ısrar eden Başbakan Miçotakis ise “kendisine aynı bağımsız kurumdan verilen resmi raporda telefonları savcılığın talimatıyla EYP tarafından dinlenenlerin isimlerinin değil; telefon numaralarının yazılı olduğundan” söz etti ve telefon dinlenmeleriyle ilgili başlatılan araştırmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söyledi.

'Bizi her gün tehdit eden bir komşumuz var'

Miçotakis, Çipras'ın gensoru önergesi ile siyaset dünyasında kutuplaşma yaratmak istediğini; ancak bu soru önergesinin “Türk basınından başka hiç bir yerde ilgi görmediğini” sözlerine ekledi.

Çipras'ın, Miçotakis hükümetinin silahlanmaya 3,5 yıl içinde 16 milyar Euro harcamasını eleştirmesine karşı Miçotakis, silahlanmaya bu denli önem vermesine gerekçe olarak “Lüksemburg'ta yaşamıyoruz, bizi hergün parmak sallayarak tehdit eden bir komşumuz var..” diyerek Türkiye’yi işaret etti.

Yunanistan’da hükümet çevreleri ve iktidar yanlısı gazeteler, Çipras'ın soru önergesini, Nisan ya da en geç Mayıs ayında yapılacak seçimlerden az önce gündeme getirmesine anlam verilemediğine dikkati çektiler.

Muhalefet çevreleri ve muhalif basın ise Miçotakis'in telefon dinlenmeleriyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara inandırıcı yanıtlar veremediğini ve başlatılan soruşturmalardan sonra çıkacak sonucun Miçotakis'i zor durumda bırakacağını öne sürdüler.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
BBC Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı: ...
Haiti'de 14 meslektaşlarının öldürülmesine kızan polisler isyan etti
BBC Haiti'de 14 meslektaşlarının öldürülmesine kızan ...
Pandeminin başından bu yana çocuk istismarı görüntüleri on kat arttı
BBC Pandeminin başından bu yana çocuk istismarı ...
ABD’de bir kişiyi döverek ölümüne neden olan beş polis 'ikinci derece cinayetle' suçlandı
BBC ABD’de bir kişiyi döverek ölümüne neden olan beş ...
New York'ta 2017'de bisiklet yoluna kamyonla girerek sekiz kişiyi öldüren Sayfullo Saipov idam cezasına çarptırılabilir
BBC New York'ta 2017'de bisiklet yoluna kamyonla girerek ...
Ukrayna savaşı: Batı'nın tank gönderme kararının ardından Rusya'dan füze saldırıları
BBC Ukrayna savaşı: Batı'nın tank gönderme kararının ...
ABD'nin Ukrayna'ya tank gönderme kararı ne anlama geliyor?
BBC ABD'nin Ukrayna'ya tank gönderme kararı ne anlama ...
Ukrayna'nın liman kenti Odessa Unesco Dünya Mirası listesine alındı
BBC Ukrayna'nın liman kenti Odessa Unesco Dünya Mirası ...
Nüfusları yaşlanan ülkeler doğum oranını artırmak için ne yapıyor?
BBC Nüfusları yaşlanan ülkeler doğum oranını artırmak ...
Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları yeniden açılacak
BBC Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları yeniden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.