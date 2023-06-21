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Yunanistan'daki göçmen faciasına ilişkin yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Yunanistan'ın Mora yarımadası açıklarında geçen hafta yaşanan ve çok sayıda kişinin can verdiği göçmen teknesi faciasına ilişkin 9 zanlı tutuklandı

Yunanistan'daki göçmen faciasına ilişkin yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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AA

Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasına ilişkin gözaltına alınan 9 zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, şüphelilerin ifade vermeleri ve karar alınması aşamaları 13 saat sürdü.

Kalamata Savcısı ve Sorgu Hakimi, tekneden kurtulan ve "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 9 zanlının tutuklanmasını kararlaştırdı.

FACİADA ÖLENLER İÇİN EYLEM YAPILDI

AA'nın haberine göre; Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Gençlik Kolları 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Atina'nın Pire semtinde gösteri düzenledi.

Eylemciler, Navarin açıklarında şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce düzensiz göçmenin kaybolduğu tahmin edilen tekne faciasına dikkati çekmek üzere denize can simidi bırakıp dilek feneri yaktı.

Selanik'te de eylemciler 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenledikleri gösteride tekne faciasına dikkati çekti.

82 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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