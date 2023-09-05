Yunanistan'daki son yağışlar İstanbul'un yıl boyu topladığı yağışlardan fazla Yunanistan'da süren şiddetli yağmur neredeyse metrekareye 800 milimetreye ulaştı. Bir kıyas yapmak gerekirse İstanbul şehrinin bir yıl boyunca topladığı toplam yağış miktarı yaklaşık 700-750 milimetre. Bir yıllık yağış bir günde düştü sözü komşuda gerçek oluyor, abartısız yakın tarihimizin en büyük hava olayı, hemen yanı başımızda cereyan ediyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kaleme aldı

Türkiye’nin kuzeybatısı son yılların en şiddetli yağmurları ile mücadele halinde, Kırklareli-Edirne arasında yer eden kuvvetli yağışlar çarşamba günü zayıflıyor. Yarın da saat 13:00 ila 17:00 arasında Aliağa-Edremit-Ezine boyunca yerel kuvvetli yağmur görülebilir.

BİR YILLIK YAĞIŞ BİR GÜNDE DÜŞTÜ

Yunanistan’da süren şiddetli yağmur neredeyse metrekareye 800 milimetreye ulaştı. Bir kıyas yapmak gerekirse İstanbul şehrinin bir yıl boyunca topladığı toplam yağış miktarı yaklaşık 700-750 milimetre. Bir yıllık yağış bir günde düştü sözü komşuda gerçek oluyor, abartısız yakın tarihimizin en büyük hava olayı, hemen yanı başımızda cereyan ediyor.

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Kırklareli ve Batı Trakya da bu yağışlardan payına düşeni fazlasıyla alıyor. Böylesi bir felakete dönüşen miktarda yağmuru en son Kastamonu/Bozkurt selinde kaydetmiştik. Şimdi Yunanistan’ın neredeyse üçte biri bu şiddetli yağışların içinde kalıyor.

TÜM ZAMANLARIN YAĞIŞ REKORU

Denizlerin sıcaklığı yağışların şiddetini belirleyen etkenlerden biri. Su sıcaklıkları yüksek olunca belki yaz mevsiminde insanlara deniz konforu sunuyor olabilir, ancak mevsimin tehlikeli yağışlarını da bambaşka seviyelere taşıyabiliyor. Yunanistan’da Larissa ve Thessaly bölgelerinde bu yazı hazırlanırken muhtemelen tüm zamanların yağış rekoru kırılıyor. Bir Akdeniz ülkesinde 24 saat içinde 1000 milimetreye yaklaşan yağış, meteorolojik olarak bir afete, yeryüzündeki tüm canlılar için bir felakete dönüşüyor.

İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ KURAKLIK

Batımızda gerçekleşen bu sıra dışı yağışlar perşembe akşam saatlerinden sonra durulacak, hafta sonu ise hava açık olacak görünüyor. Tüm bu olağanüstü yağmurların arasında İstanbul, olağanüstü kuraklık yaşıyor. Şehir genelinde çoğu ilçe yağmur göremeden günü bitirdi, kuzey ilçelerde ise şimşek faaliyeti dışında Riva-Şile arası bir miktar yağmur alabildi. Avrupa yakasındaki barajlar ise yine kurak, yine yağmura çok muhtaç durumda.

HAFTA SONU

Anadolu’da perşembe ve cuma lokal sonbahar yağmurları görülebilir, Kütahya, Eskişehir ve Bilecik çevresi orta kuvvetli yağmurlu saatler geçirir. Hava sıcaklıkları atmosferdeki bu büyük çalkantı ile kuzey ve iç bölgelerde azaldı, serin rüzgarlar ile üşümüş dahi olabilirsiniz. Fakat hafta sonu yaklaştıkça yine güneşin hükmü geçer ve sıcaklıklar İstanbul’da 30°C’ye, Ankara’da 26-27°C’lere yükselir. Akdeniz kıyılarında ise hava çoğunlukla güneşli kalırken sıcaklıklar 32-33°C’lerde seyrediyor.