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Yunanistan'dan Mitroglou açıklaması!

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou için "Yollar ayrılacak" iddiaları ortaya atılırken Yunan basınından konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi

Galatasaray

Galatasaray'ın devre arasında Fransa'nın Marsilya Kulübü'nden kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou konusunda "Sözleşmesi sezon sonunda bitirilecek" iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Takıma geldiğinde formsuzluğu ile dikkat çeken golcü futbolcu, ardından da sakatlıklarla boğuşurken ayrılık iddiaları için Yunan basınından önemli açıklamalar geldi.

Yunan spor gazetecisi Alain Anastasakis, Mitroglou'nun kiralık sözleşmesinin sonlandırılacağına dair haberlerle ilgili "Şu an bu konuda tutarlı bir kaynak yok. Eğer Galatasaray, sözleşmeyi sonlandırmak istiyorsa sadece sağlık sorunlarını gösterebilir diye düşünüyorum. Mitroglou, mart ayında Yunanistan'ın Bosna Hersek ile oynadığı maçta sakatlandı ve o günden beri sahalara dönemedi. Eğer sözleşme iptali yapmak istiyorlarsa sadece sakatlığı neden olarak gösterebilirler" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki yıldız, Cimbom'da 6 maça çıkarken 1 gol ile 1 asist üretti.

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