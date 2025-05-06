Yunan bakandan Türk savunma sanayiine övgü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin, kendi bağımsız savunma sanayisi ile hem bölgesel hem de uluslararası alanda güçlü bir unsur olduğunu söyledi.

To Vima Gazetesinin düzenlediği bir forumda gazetenin sorularını yanıtlayan Yerapetritis, Yunanistan dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerapetritis, ABD'nin NATO'ya verdiği desteği azaltması halinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, savunma kabiliyetlerini güçlendirmeleri gerekeceğini belirterek, bunun Avrupa'nın savunma alanında bağımsızlaşması için de bir vesile olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin, bağımsız Avrupa savunmasındaki yeri sorulan Yerapetritis, "Türkiye, kendi bağımsız savunma sanayisi ile hem bölgesel hem de uluslararası alanda güçlü bir unsurdur, NATO'nun ortağıdır, dolayısıyla transatlantik ittifakında müttefikimizdir, AB'ye üyelik sürecinde bir ülkedir, tüm bunlardan kaynaklanan belli sorumlulukları vardır." diye konuştu.

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"Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler iki yıl öncesine göre çok daha iyi"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iki yıl öncesine göre çok daha iyi olduğunu vurgulayan Yerapetritis, pozitif, gündem, ticari ilişkiler, Kıbrıs meselesi gibi konularda olumlu adımlar atıldığını ifade etti.

Yerapetritis, geçen hafta İstanbul'a yaptığı gayriresmi ziyarette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gayriresmi yemekte bir araya geldiklerini belirterek bu yemekte uluslararası ve bölgesel güncel meseleler, Kıbrıs, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı, siyasi diyalog, pozitif gündem gibi konuların gündeme geldiğini aktardı. İki ülke arasındaki ticaret hacminde son dönemde önemli bir artış gözlemlendiğini kaydeden Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ikili ticaret hacmini iki katına çıkarma hedefini ortaya koyduğunu hatırlattı. "Önümüzdeki yıllar Yunanistan ve Türkiye ticari işbirliğinin en iyi yılları olacak" Yerapetritis, "Bu yönde iyi bir ilerleme sağlıyoruz ve önümüzdeki yılların Yunanistan ve Türkiye ticari işbirliğinin en iyi yılları olacağını düşünüyorum." diye konuştu. REKLAM İki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının yaz aylarında yapılmasının planlandığını aktaran Yerapetritis, Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı için uygun bir zaman bulunulmasına yönelik temasların yapılacağını belirtti.