Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yunanistan, Elefsina şehrinde yeni bir liman için ABD ile çalışmalara başladı | Dış Haberler

        Yunanistan, Elefsina şehrinde yeni bir liman için ABD ile çalışmalara başladı

        Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorakis, başkent Atina yakınlarındaki Elefsina şehrinde yeni bir limanın faaliyet göstermesi için ABD ile çalışmalara başlandığını bildirdi. Bu hamle, Çinli COSCO tarafından kontrol edilen Pire Limanı'na stratejik bir alternatif oluşturma amacı nedeniyle ABD tarafından kritik bir noktada.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 14:16 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Çin'e karşı, Yunanistan'da liman projesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yunanistan Kalkınma Bakanı Theodorakis, ANT1 Televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle ile dün bir görüşme yaptığını söyledi.

        Theodorakis, Atina merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Elefsina şehrinde bulunan ve Yunanistan'da faaliyet gösteren teknoloji sistemleri firması ONEX'in kullandığı tersanelerin liman olarak da kullanılabilmesi için hukuki sürecin başlatıldığını aktardı.

        Bu konuda büyükelçi Guilfoyle ile işbirliği içinde olduklarını belirten Theodorakis, "Elefsina tersaneleri bölgesi büyük bir liman, ticaret, ulaşım, enerji ve savunma faaliyetleri merkezine dönüşecek, yeni altyapı olanakları, iş imkanları ve daha iyi yaşam şartları sağlayacak." dedi.

        REKLAM

        Theodorakis, Elefsina tersanelerinin bulunduğu bölgenin kullanım şeklinin bu yönde değişmesi için yasal düzenleme taslağının meclise iletildiğini ve 27 Kasım'da mecliste oylamaya sunulacağını kaydetti.

        Söz konusu yasal düzenleme, ABD Devlet Kalkınma Bankası DFC'nin 125 milyar dolarlık kaynak sağladığı ONEX'in bölgedeki faaliyetlerini enerji, ticaret ve transit ulaşım alanında genişletmesini öngörüyor.

        Çin'e rakip ABD

        Yunan basını ise bu gelişmeyi "Pire Limanı'nda faaliyet gösteren Çin'in Cosco Group Limited şirketine rakip bir ABD girişimi" olarak yorumladı.

        Yunanistan'ın en büyük limanı, başkent Atina yakınlarındaki Pire Limanı, Nisan 2016'da Çin'in Cosco Group Limited şirketine satılmıştı.

        Yunanistan'ın ekonomik kriz yaşadığı dönemde imzalanan anlaşmaya göre, şirket limanının yüzde 66'lık hissesine sahip olmaya hak kazanmıştı.

        Dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın doğu ile batı arasında köprü olmayı arzuladığını ifade ederek, "Bu anlaşma ile meşhur İpek Yolu'nun daha da kısalacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!